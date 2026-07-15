OnePlus se retire des marchés américain et européen

C'est la fin d'une longue aventure pour OnePlus en Occident. Après plus d'une décennie de présence, la marque chinoise s'apprête à quitter les marchés américain et européen dans le cadre d'une vaste réorganisation.

OnePlus quitte les États-Unis et l'Europe : la fin d'une aventure entamée en 2014

L'information circulait depuis plusieurs mois sous forme de rumeurs, régulièrement démenties par la marque elle-même. Cette fois, elle vient d'être confirmée par Bloomberg, relayée par Mark Gurman : OnePlus va cesser ses activités aux États-Unis et en Europe dès cette semaine. Le constructeur, propriété du géant chinois Oppo, prévoit également de se retirer d'Inde et des autres marchés hors de Chine courant 2027.



Cette décision s'inscrit dans une restructuration plus large chez Oppo, qui touche aussi Realme, une autre marque du groupe, appelée à quitter le marché chinois pour se recentrer ailleurs. Oppo entend concentrer ses efforts sur l'Europe centrale, tandis que Realme se tournerait vers les pays nordiques. Un jeu de chaises musicales qui traduit surtout une réalité commerciale difficile pour l'ensemble du groupe.



Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Oppo et ses marques associées occupent la quatrième place mondiale des ventes de smartphones, mais leur part de marché a reculé à 10% cette année, en baisse de deux points sur un an. Aux États-Unis, OnePlus ne pesait déjà plus grand-chose face à Apple et Samsung, qui dominent très largement le marché avec respectivement 20% et 22% de parts de marché mondiales au deuxième trimestre 2026 selon Omdia. La marque peinait même à exister derrière des acteurs plus modestes comme Motorola ou Google.

Longtemps surnommée le "flagship killer" pour ses smartphones haut de gamme vendus à prix cassé, OnePlus avait construit sa réputation sur ce positionnement agressif face à Apple et Samsung, avant de perdre progressivement de son influence. Son dernier modèle phare, le OnePlus 15, avait d'ailleurs connu un lancement chaotique aux États-Unis, retardé par des soucis de certification administrative.



Au-delà des seules difficultés commerciales, Bloomberg évoque aussi des inquiétudes géopolitiques entourant la vente de smartphones chinois sur le sol américain, ainsi que le contexte du procès intenté par Apple concernant des secrets industriels. La marque restera active en Chine, mais son avenir hors de ses frontières d'origine semble désormais scellé.