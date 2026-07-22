Google déploie enfin les Aperçus IA et le Mode IA en France

Après deux ans d’attente, Google active aujourd’hui les Aperçus IA (AI Overviews) et le Mode IA sur son moteur de recherche en France, ainsi qu'en Belgique notamment. Une arrivée très attendue qui transforme profondément l’expérience de recherche pour les utilisateurs francophones.

Des résumés intelligents générés par Gemini

Les Aperçus IA sont des synthèses générées automatiquement par le modèle Gemini en réponse à vos questions. Au lieu de simplement lister des liens, Google affiche désormais une réponse complète en haut des résultats, avec des sources citées, comme sur ChatGPT, Grok et autre Claude.

Le Mode IA, quant à lui, propose une expérience conversationnelle : vous pouvez poser des questions complexes, affiner vos recherches, ou même utiliser la voix et des images. Cette fonctionnalité s’appuie sur le modèle Gemini 3.5 et une technologie qui décompose les requêtes en sous-thèmes explorés simultanément sur le web.

La barre de recherche elle-même devient multimodale : elle accepte du texte, des images et même des fichiers. Il était temps !

Pourquoi un tel retard en France ?

Ce déploiement tardif s’explique par les négociations avec les éditeurs de presse suite à la loi sur les droits voisins. Google a dû obtenir leur consentement pour l’utilisation de leurs contenus dans ces nouvelles fonctionnalités.

Pour apaiser les tensions, Google a récemment lancé la fonctionnalité « Sources préférées », qui permet aux utilisateurs de privilégier certains médias dans les résultats d’actualité. De nombreux sites, dont votre préféré, iPhoneSoft, ont d’ailleurs ajouté un bouton dédié pour faciliter cette sélection.

L’inquiétude des médias français

Comme ailleurs dans le monde, les éditeurs français craignent une baisse significative de leur trafic. Les Aperçus IA et le Mode IA donnent souvent des réponses complètes, ce qui réduit le besoin de cliquer sur les sites sources.

Certains contenus (notamment l’actualité générale) seraient moins impactés, tandis que les contenus thématiques ou spécialisés pourraient voir leur audience diminuer. Google permet cependant aux sites de contrôler leur présence dans ces fonctionnalités IA. Les dégâts sont de toute façon déjà visibles et très importants, l'IA ayant phagocyté une bonne partie du trafic.

Une évolution majeure du moteur de recherche

Avec ces outils, Google passe clairement à une nouvelle ère : celle d’une recherche plus intelligente, plus conversationnelle et plus multimodale. Reste à voir comment les utilisateurs français vont adopter ces fonctionnalités et quel impact réel elles auront sur l’écosystème médiatique.

Vous avez déjà testé les Aperçus IA ou le Mode IA ?