Ed Zitron sur la bulle IA : « Apple regardera tout brûler »

Ed Zitron, auteur de la newsletter Where’s Your Ed At et animateur du podcast Better Offline, est l’un des critiques les plus virulents de la bulle de l’intelligence artificielle. Dans une interview récente, il explique pourquoi les fondations économiques des grands modèles de langage (LLM) sont selon lui profondément cassées… et pourquoi Apple pourrait bien être le mieux placé pour en sortir indemne, voire renforcé.

Des économies qui ne tiennent pas

Selon Zitron au micro de nos amis de MacRumors, le modèle économique des LLM est en contradiction totale avec la façon dont le logiciel se vend habituellement. Les utilisateurs paient un abonnement mensuel fixe, mais les coûts réels sont basés sur des tokens consommés. Résultat : un abonnement à 20 $ peut facilement générer des centaines de dollars de coûts pour le fournisseur.

OpenAI aurait perdu 20,9 milliards de dollars en 2025 pour 13 milliards de chiffre d’affaires. Les startups qui s’appuient sur ces modèles (Cursor, Perplexity, GitHub Copilot…) sont quasiment toutes déficitaires, car leurs utilisateurs refusent de payer le vrai prix des tokens.

Une demande artificielle

La majeure partie de la capacité des data centers AI serait absorbée par OpenAI et Anthropic eux-mêmes, masquant l’absence de réelle demande entreprise. Les data centers coûtent des milliards, mettent 18 à 36 mois à être construits, et reposent sur une dette massive. Si les clients se retirent, les fonds de crédit privé (souvent alimentés par des fonds de pension) risquent de prendre de plein fouet les pertes.

L’impact sur les prix des appareils

La construction massive de data centers a fait doubler le prix de la mémoire DRAM. Apple a déjà augmenté les tarifs de ses Mac et iPad, et les iPhone devraient suivre avec l'iPhone 18 Pro et l'iPhone Ultra. Pour Zitron, les consommateurs paient plus cher pour du matériel afin de subventionner des infrastructures qui ne seront peut-être jamais rentables.

Apple, le spectateur avisé ?

Contrairement aux hyperscalers qui dépensent des centaines de milliards, Apple investit relativement peu dans l’IA (environ 14 milliards de dollars). L’entreprise s’appuie en partie sur Gemini pour Siri et privilégie le traitement on-device.

Zitron estime qu’Apple Intelligence a été à la fois le pire et le meilleur qui soit arrivé à Apple : un lancement trop agressif qui a radicalisé une partie de ses utilisateurs contre l’IA, et qui a poussé la société à freiner. Aujourd’hui, Apple se contente de « faire tinter les clés » en collant le label IA sur ses produits, sans s’engager vraiment.

Que se passera-t-il si la bulle éclate ?

Selon lui, Apple restera largement à l’écart. L’entreprise pourrait éventuellement faire quelques acquisitions opportunistes, ou simplement… regarder le feu depuis le bord de la route. Les utilisateurs d’iPhone ne devraient pas être directement impactés.

Zitron regrette d’ailleurs que le Vision Pro, qu’il considère comme l’un des produits les plus intéressants de ces dernières années, ait été sorti trop tôt. Il aurait préféré qu’Apple prenne le temps de le rendre vraiment léger et invisible, plutôt que de se précipiter dans la course à l’IA. On ne peut qu'être d'accord, puisque nous disions déjà cela en 2024 lors de notre test.

En résumé : pour Ed Zitron, la bulle de l’IA repose sur des fondations économiques fragiles, et Apple a l’avantage d’avoir très peu misé dessus. Quand l’incendie arrivera, Cupertino pourrait bien être l’un des rares à ne pas se brûler.

Que pensez-vous de cette analyse ? Apple a-t-il raison de rester prudent sur l’IA, ou rate-t-il le coche ?