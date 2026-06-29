Cursor débarque sur iPhone : coder depuis son smartphone devient réalité

Cursor débarque sur iOS avec une application native désormais disponible sur l’App Store. L’éditeur de code propulsé par l’IA, déjà largement adopté sur desktop, étend ainsi son écosystème vers le mobile avec une approche pensée pour le suivi et le contrôle à distance des agents de développement.

Cursor débarque sur iOS avec une app native

Ce lundi 29 juin, Cursor a lancé son application native sur iOS, disponible dès maintenant sur l'App Store pour tous les abonnés payants. Pour un outil qui s'est imposé comme la référence des éditeurs de code propulsés par l'IA, c'est une rupture de philosophie autant qu'une évolution de produit.



Cursor, c'est avant tout un environnement de développement intégré qui a bouleversé les habitudes des développeurs depuis son essor en 2025. Conçu par Anysphere et racheté il y a deux semaines par SpaceX pour 60 milliards de dollars, l'outil tourne normalement sur ordinateur et repose sur des agents IA capables de rédiger, tester et corriger du code de manière quasi autonome. Sa version iOS ne cherche pas à reproduire l'interface bureau sur un écran de téléphone. Elle adopte un angle radicalement différent.

L'application mobile est pensée comme une tour de contrôle à distance. Depuis l'iPhone, le développeur peut lancer de nouveaux agents, annoter des captures d'écran et examiner les démos ainsi que les diffs avant de merger une pull request, sans jamais ouvrir son Mac. Deux modes coexistent : les agents cloud, qui s'exécutent dans des machines virtuelles dédiées et restent actifs même laptop fermé, et le contrôle à distance des agents déjà lancés en local. Une option maintient même le Mac éveillé à distance pour garder la session accessible.



La voix est intégrée : les idées dictées oralement sont transmises aux agents, qui travaillent en arrière-plan pendant que l'utilisateur vaque à ses occupations. Les Live Activities et les notifications push signalent en temps réel quand un agent termine sa tâche ou requiert une intervention.



Pour marquer le lancement, Cursor propose Composer 2.5 à moins 75 % dans l'application jusqu'au 5 juillet.

Télécharger l'app gratuite Cursor