Tim Cook annonce des hausses de prix chez Apple avec la crise de la DRAM

Cela faisait des mois que tout le monde faisait semblant de ne pas voir le problème venir. Apple absorbait discrètement la hausse des coûts des composants, tandis que les utilisateurs continuaient d'espérer que les prix resteraient stables. Mais la réalité finit toujours par rattraper les promesses : Tim Cook a désormais reconnu que des augmentations tarifaires sont inévitables.

L'iPhone 18 Pro va coûter bonbon !

La question n'est plus de savoir si Apple va augmenter ses tarifs, mais dans quelle mesure. Tim Cook l'a confirmé au Wall Street Journal ce mercredi : la hausse des prix est désormais inévitable, portée par l'explosion des coûts de la mémoire et du stockage.



"Malheureusement, les augmentations de prix sont inévitables", a déclaré le CEO d'Apple. "Nous faisons de notre mieux pour atténuer les hausses importantes qui nous sont imposées, et nous avons essayé de protéger nos clients de ces augmentations, mais la situation est devenue insoutenable."



Cette sortie publique marque un tournant dans la communication d'Apple. Pendant des mois, la firme de Cupertino a absorbé en silence la pression exercée par le marché des composants, préservant ses grilles tarifaires au prix de ses marges. Ce temps est visiblement révolu.



Tim Cook n'a toutefois précisé ni les produits concernés ni l'ampleur des ajustements à venir. Les regards se tournent naturellement vers l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max, attendus en septembre prochain. Si ces modèles venaient à dépasser les prix de leurs prédécesseurs de la gamme 17 Pro, ce serait une première depuis plusieurs années pour la ligne Pro...

Les iPad et Mac ne sont pas non plus à l'abri. Apple a d'ailleurs déjà amorcé discrètement ce mouvement avec le Mac mini en supprimant son modèle d'entrée de gamme pour forcer les utilisateurs à se diriger vers des configurations plus onéreuses.



Cette annonce intervient dans un contexte industriel tendu. La demande mondiale en mémoire NAND et DRAM a fortement progressé, notamment sous l'effet de l'essor de l'intelligence artificielle et des infrastructures de data centers. Apple, dont les appareils intègrent des volumes croissants de mémoire pour alimenter Apple Intelligence, subit de plein fouet cette dynamique.

C'est d'ailleurs tout à fait le cas avec l'arrivée imminente de Siri AI. Pour que toute la gamme puisse y accéder, Apple devrait bien évidemment inclure pour la première fois 12 Go de RAM dans l'iPhone 18 standard. Il est donc évident qu'en période de crise, les prix vont augmenter...

Pour les consommateurs français, l'impact pourrait être amplifié par les effets de change et les taxes locales. Les prochaines annonces produits d'Apple seront suivies de très près mais attendez-vous à payer facilement 1 500 € voire plus pour vous offrir l'iPhone 18 Pro.