iPhone Ultra : pas de retard selon le leaker Fixed Focus Digital

Alors que l’incertitude persistait sur la date de sortie du premier iPhone pliable (baptisé provisoirement iPhone Ultra), un leaker réputé vient de démentir fermement les informations faisant état d’un important retard. Une bonne nouvelle pour les clients.

Les rumeurs de retard (décembre 2026 ou 2027)

Plusieurs sources avaient semé le doute ces derniers mois :

Une note d’analystes de Barclays en mars évoquait un lancement repoussé en décembre 2026, voire début 2027.

Mark Gurman (Bloomberg) parlait d’un « léger retard », sans exclure un lancement en octobre.

Nikkei Asia mentionnait des problèmes d’ingénierie qui pourraient repousser la sortie jusqu’au début de l’année prochaine.

Ces informations laissaient craindre un lancement très décalé par rapport aux iPhone 18 Pro et Pro Max.

Le démenti clair du leaker Fixed Focus Digital

Le leaker Fixed Focus Digital, qui dispose d’un bon historique sur les produits Apple, a réagi fermement :

« Le premier écran pliable d'Apple pourrait être retardé » → Faux ;



« L'iPhone Ultra serait retardé à l'année prochaine » → Encore plus ridicule.

Il maintient que le lancement se fera en même temps ou avec un retard maximal d’un mois par rapport aux iPhone 18 Pro. Lorsque plusieurs sources lui ont été opposées, il a simplement répondu :

Croyez-moi sur parole, sans délai.

Quelle est la date la plus probable ?

D’après les informations les plus crédibles à ce jour, Apple devrait annoncer l’iPhone Ultra lors du keynote de septembre 2026, en même temps que la gamme iPhone 18 Pro. Un lancement commercial légèrement décalé en octobre reste possible, mais pas au-delà. Ce calendrier permettrait à Apple de maximiser sa capacité de production tout en proposant un événement majeur en septembre, comme à son habitude.

Pourquoi cette clarification est importante

Un retard important jusqu’en décembre ou 2027 aurait perturbé la stratégie d’Apple et créé un vide commercial gênant. Un lancement en septembre/octobre 2026 permettrait au contraire de maintenir la dynamique habituelle et de positionner l’iPhone Ultra comme le véritable flagship de fin d’année avec son écran externe de 5,4 pouces et son écran interne de 7,8 pouces.



Préférez-vous que l’iPhone Ultra sorte en même temps que les Pro ou un peu plus tard ? Dites-le en commentaire ! 📱