iPhone pliable (Ultra) : la production de masse a commencé, pas de retard finalement

Selon plusieurs sources de la chaîne d’approvisionnement, l’iPhone Ultra, le premier pliable d’Apple, est bien en production de masse et devrait être lancé en septembre 2026, comme initialement prévu. Les rumeurs de retard semblent donc infondées... pour l’instant.

La production est lancée

Des médias chinois (Cailian Press, East Money) et coréens (The Bell) rapportent que Foxconn a déjà commencé à recruter massivement pour assembler l’appareil. Le design serait verrouillé depuis plusieurs mois et la production de grande série est en cours. Mieux, Apple aurait augmenté ses prévisions de production à environ 10 millions d’unités pour 2026 (contre 7-8 millions initialement, comme évoqué par Kuo la semaine dernière).

Pas de retard selon les sources

Malgré des rumeurs évoquant des problèmes de charnière et des rendements faibles, les sources contactées par Cailian Press indiquent qu’aucun retard n’est envisagé. Le lancement en septembre aux côtés des iPhone 18 Pro reste l’objectif, sans oublier le 18 Pro Max. Ming-Chi Kuo avait suggéré une annonce en septembre mais une commercialisation possible au quatrième trimestre. Mark Gurman (Bloomberg) avait oscillé entre septembre et un léger décalage. La production en cours semble confirmer la volonté d’Apple de tenir les délais.

Ce que l’on sait sur l’iPhone pliable

Le premier pliable d'Apple est déjà largement connu :

Nom : iPhone Ultra

: iPhone Ultra Écran intérieur : 7,8 pouces OLED

: 7,8 pouces OLED Écran de couverture : 5,5 pouces OLED

: 5,5 pouces OLED Puce : A20 Pro

: A20 Pro Modem : C2 d’Apple (pour la 5G+ dans certains pays) + N1X / N2 d'Apple pour le Wi-Fi et Bluetooth

: C2 d’Apple (pour la 5G+ dans certains pays) + N1X / N2 d'Apple pour le Wi-Fi et Bluetooth Capteur : Touch ID dans le bouton d’alimentation, pas d'encoche sur l'écran

: Touch ID dans le bouton d’alimentation, pas d'encoche sur l'écran Prix estimé : entre 2 000 et 2 500 $, soit plus de 2 500 euros.

Il s’agit d’un modèle à clapet qui se plie horizontalement, le premier du genre à part de tout récent Huawei Pura X Max.

Un lancement très attendu

Apple mise gros sur ce premier iPhone pliable. La production de 10 millions d’unités montre que la marque anticipe une forte demande, malgré le prix élevé. Si tout se passe comme prévu, les précommandes pourraient débuter début septembre, avec une disponibilité dès la fin du mois ou début octobre. Ce serait le premier grand changement de forme factorielle depuis l’iPhone X en 2017. L’iPhone pliable représente un pari technologique et commercial majeur pour Apple.