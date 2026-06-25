iPhone Ultra : la production de masse prévue fin juillet

Apple maintient le cap pour son iPhone pliable « Ultra ». Selon un nouveau rapport de The Elec, la production de masse devrait démarrer fin juillet, ce qui correspond au calendrier classique en vue d’un lancement en septembre prochain.

Un calendrier qui tient bon

Malgré quelques rumeurs récentes évoquant un possible retard lié à la charnière, les sources coréennes indiquent qu’Apple reste sur les rails pour une sortie en septembre, en même temps que les iPhone 18 Pro et Pro Max (ou légèrement après).

Mark Gurman de Bloomberg avait confirmé en avril que le projet restait dans les temps, même s’il soulignait que « la sortie est dans six mois et que la production n’a pas encore vraiment commencé ».

Caractéristiques techniques attendues de l’iPhone Ultra, aussi parfois appelé iPhone Fold :

Écran interne : 7,8 pouces OLED pliable fourni par Samsung (technologie plus fine, légère et économe en énergie)

: 7,8 pouces OLED pliable fourni par Samsung (technologie plus fine, légère et économe en énergie) Écran externe : 5,4 pouces

: 5,4 pouces Processeur : puce A20 Pro

: puce A20 Pro Modem : C2

: C2 Authentification : Touch ID intégré au bouton latéral (pas de Face ID)

: Touch ID intégré au bouton latéral (pas de Face ID) Appareil photo : double capteur arrière (grand angle et ultra grand angle ou téléobjectif)

: double capteur arrière (grand angle et ultra grand angle ou téléobjectif) Prix estimé : environ 2 000 $, soit plus de 2 000 € assurément.

Problèmes de charnière en cours de résolution

Apple aurait rencontré des difficultés lors des tests de durabilité de la charnière (fournie par Shin Zu Shing et Amphenol via impression 3D). Après des millions de pliages, un léger bruit apparaissait et les tolérances de fabrication étaient plus larges que prévu, entraînant un taux de défauts plus élevé.

Selon une source taïwanaise citée par The Elec, la plupart de ces problèmes ont depuis été corrigés.

Ce lancement simultané avec les iPhone 18 Pro et Pro Max sera un événement qu’on suivra évidemment en direct sur iSoft.

Qu’en pensez-vous ? L’iPhone pliable « Ultra » à 2 000 $ vous tente-t-il ou trouvez-vous le prix trop élevé ?