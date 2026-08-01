2007 : l'époque où l'iPhone coûtait 399 €

Il y a 19 ans, l'iPhone (Edge) débarquait enfin en France après des mois d'attente et de spéculations. Son arrivée, son prix élevé et même sa prononciation faisaient alors débat. Un petit article nostalgique.

Il y a 19 ans, la France découvrait l'iPhone (et personne ne savait comment le prononcer)

Le 9 janvier 2007, Steve Jobs dévoilait l'iPhone à San Francisco devant un parterre incrédule. Mais entre cette présentation mythique et le moment où les Français ont pu réellement en tenir un dans leurs mains, il aura fallu patienter presque un an entier. Une éternité, quand on connaît aujourd'hui la vitesse à laquelle Apple déploie ses nouveautés dans le monde entier.



En France, l'attente a été particulièrement rythmée par les rumeurs. Un temps annoncé pour septembre lors de l'Apple Expo de Paris, le lancement a finalement été fixé au 29 novembre 2007, avec Orange comme unique opérateur autorisé à le commercialiser. Un choix logique pour l'époque, puisque celui qui s'appelait encore France Télécom dominait alors largement le marché mobile hexagonal, mais qui semble presque impensable aujourd'hui, à l'heure où l'iPhone est vendu par tous les opérateurs sans distinction.



Le prix de l'iPhone (Edge), lui aussi, avait de quoi marquer les esprits : 399 euros pour un modèle 8 Go, sans 3G et sans forfait data illimité. Rapporté au SMIC de l'époque (1 280,07 € bruts), l'appareil représentait un investissement conséquent, presque un tiers d'un salaire minimum mensuel brut. De quoi comprendre pourquoi, à sa sortie, posséder un iPhone en France relevait presque du signe extérieur de richesse technologique.



Aujourd'hui, un iPhone coûte en moyenne près de 1 000 € en France, soit plus de la moitié du SMIC actuel (1 867,02 €). Il reste donc un produit haut de gamme, voire un objet de luxe pour de nombreux consommateurs. Pourtant, sa démocratisation et son immense succès mondial en ont fait un appareil presque banal, devenu un standard dans le paysage des smartphones.

Ce qui rend cette période particulièrement savoureuse à revivre aujourd'hui, c'est la manière dont les médias traditionnels ont couvert l'événement. Une archive de l'INA circule d'ailleurs toujours sur YouTube, où l'on peut voir un présentateur télé s'emmêler royalement dans la prononciation du mot "iPhone" dès la première seconde du reportage. Un petit moment d'anthologie qui rappelle à quel point l'objet était encore perçu, en France, comme une curiosité venue d'ailleurs plutôt que comme le futur incontournable de la téléphonie.



Avec le recul, difficile de ne pas sourire face à ce contraste. Ce petit boîtier sans App Store, sans 3G et à l'autonomie limitée allait pourtant poser les bases d'une industrie entière et redéfinir notre rapport quotidien à la technologie jusqu'à aujourd'hui.

Et dans un peu plus d'un an, en septembre 2027, Apple soufflera les vingt bougies de l'iPhone. Si les rumeurs qui circulent déjà sur un modèle anniversaire au design entièrement repensé se confirment, cette date promet d'être un moment fort pour toute la communauté Apple. De quoi refermer la boucle avec cette année 2007 où personne, ou presque, ne savait encore prononcer correctement le nom de l'appareil qui allait changer nos vies.