Apple veut un écran de 7 pouces pour son iPhone 20 Pro Max

Apple prépare activement son iPhone du 20e anniversaire pour 2027. Selon de nouvelles informations, la firme testerait en interne un écran d’environ 6,96 pouces, qui serait probablement commercialisé comme un modèle 7 pouces. De quoi faire du futur iPhone 20 Pro Max le plus grand modèle (non pliable).

Un écran presque sans bordures

D’après le leaker chinois Digital Chat Station, Apple expérimente déjà ce grand panneau destiné au futur iPhone 20. Le ratio d’écran serait identique à celui de l’actuel iPhone 17 Pro Max, mais il reste encore incertain que cette dalle finisse bel et bien dans le modèle haut de gamme.

Bloomberg avait déjà indiqué le mois dernier qu’Apple travaillait sur deux tailles pour cette édition anniversaire. Plusieurs rumeurs évoquent un design révolutionnaire avec un écran bord à bord et du verre courbé sur les quatre côtés, pour un effet presque sans bordures.

Une évolution logique

Pour rappel, les iPhone 18 Pro et Pro Max attendus cette année devraient conserver les dimensions actuelles (6,3 et 6,9 pouces). La dernière augmentation notable de la taille des écrans premium remonte à la génération iPhone 16 Pro en 2024, avec des bordures encore plus fines.

Un écran de 7 pouces marquerait donc un nouveau pas en avant pour l’iPhone XX, qui s’annonce déjà comme l’un des modèles les plus ambitieux de l’histoire d’Apple.

On attendra avec impatience les prochaines fuites pour confirmer ces informations. Un iPhone presque sans bordures (et sans encoche) avec un grand écran OLED pourrait bien être l’un des plus beaux iPhone jamais conçus.

Que pensez-vous d’un iPhone 7 pouces pour les 20 ans de l’iPhone ?