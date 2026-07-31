Les nouveautés de l'iPhone Air 2 en mars 2027 selon Jeff Pu

Apple prépare une deuxième génération de l’iPhone Air pour le premier trimestre 2027. Selon une note de recherche de Jeff Pu, analyste chez GF Securities, ce modèle apportera plusieurs améliorations concrètes par rapport à la version actuelle, tout en conservant son design ultra-fin.

Les 5 nouveautés attendues

Voici les évolutions principales annoncées par l’analyste :

Double appareil photo arrière : ajout d’un second capteur 48 mégapixels (objectif ultra grand-angle) qui complète l’objectif Fusion existant. Cela répond à l’une des critiques les plus fréquentes du premier iPhone Air, limité à un seul module photo.

: ajout d’un second capteur 48 mégapixels (objectif ultra grand-angle) qui complète l’objectif Fusion existant. Cela répond à l’une des critiques les plus fréquentes du premier iPhone Air, limité à un seul module photo. Dynamic Island plus petite : l'encoche sera légèrement réduite, offrant un peu plus d’espace d’affichage utile.

: l'encoche sera légèrement réduite, offrant un peu plus d’espace d’affichage utile. Puce A20 Pro en 2 nm : un processeur plus rapide et plus économe en énergie, fabriqué par TSMC avec le procédé avancé 2 nm (contre le A19 Pro en 3 nm de l’actuel iPhone Air). Certains détails techniques mentionnent également un packaging WMCM pour de meilleures performances.

: un processeur plus rapide et plus économe en énergie, fabriqué par TSMC avec le procédé avancé 2 nm (contre le A19 Pro en 3 nm de l’actuel iPhone Air). Certains détails techniques mentionnent également un packaging WMCM pour de meilleures performances. Puce N2 de seconde génération : pour la connectivité sans fil. Elle succède à la N1 (déjà capable de Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread) et devrait améliorer encore la fiabilité d’AirDrop, du partage de connexion et des performances réseau globales.

: pour la connectivité sans fil. Elle succède à la N1 (déjà capable de Wi-Fi 7, Bluetooth 6 et Thread) et devrait améliorer encore la fiabilité d’AirDrop, du partage de connexion et des performances réseau globales. Modem C2 de seconde génération : pour la 5G. Apple présente déjà le C1X actuel comme le modem le plus économe en énergie jamais intégré dans un iPhone ; le C2 promet des gains supplémentaires.

D’autres rumeurs évoquent également une possible amélioration de l’autonomie (batterie autour de 3 500 mAh) et un système de refroidissement par chambre à vapeur, mais ces éléments ne figurent pas dans la note de Jeff Pu.

Ce qui ne change pas

Jeff Pu s’attend à ce que l’iPhone Air 2 conserve un écran de 6,5 pouces (ou 6,55 pouces selon certaines sources), 12 Go de RAM et un appareil photo avant Center Stage de 18 mégapixels. Le cadre en titane serait également conservé.

Calendrier de lancement

L’iPhone Air 2 devrait sortir aux côtés de l’iPhone 18 classique et de l’iPhone 18e d’entrée de gamme, autour de mars 2027. Cette stratégie s’inscrit dans le nouveau rythme de lancement d’Apple : les modèles haut de gamme (iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et le pliable « iPhone Ultra ») arriveront dès septembre 2026, tandis que les versions plus accessibles et l’Air seront décalés au printemps suivant.



L’iPhone Air 2 vise ainsi à corriger les principaux compromis de la première génération tout en restant fidèle à son positionnement ultra-fin et premium.