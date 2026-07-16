Apple commande les chambres à vapeur pour son iPhone Ultra

Apple se prépare activement pour ses deux gros projets phares : l’iPhone pliable (surnommé « iPhone Ultra ») et l’iPhone XX pour le 20e anniversaire de la gamme.



Selon le leaker chinois « Fixed Focus Digital », la firme a fortement augmenté ses commandes de chambres à vapeur, un système de refroidissement avancé. Ces composants seraient d’abord destinés à l’iPhone pliable, dont le lancement est prévu en septembre 2026.

Des ambitions revues à la hausse

Apple aurait demandé à ses fournisseurs de produire environ 10 millions d’iPhone pliables en 2026, contre 7 à 8 millions initialement prévus. Le leaker affirme qu’Apple « met le paquet » sur le refroidissement du modèle pliable, qui présenterait des défis thermiques spécifiques en raison de son format ultrafin et de son espace interne limité.

Pour rappel, Apple a introduit la chambre à vapeur avec l’iPhone 17 Pro l’année dernière. Ce système utilise une petite quantité d’eau déionisée pour dissiper efficacement la chaleur du processeur vers le châssis en aluminium.

L’iPhone 20 également concerné ?

Le leaker indique que ces composants de refroidissement avancé pourraient également servir pour l’iPhone 20 (édition anniversaire 2027). Ce modèle devrait adopter un design tout en verre avec des bords courbes sur les quatre côtés, offrant un écran pratiquement sans bordures. Un tel châssis redessiné nécessiterait probablement un système de refroidissement plus performant.

Apple prévoirait deux modèles anniversaire en 2027, avec des tailles similaires à celles des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max (environ 6,3 et 6,9 pouces).

Un projet ambitieux

Fixed Focus Digital avait déjà indiqué que l’approche privilégiée pour l’iPhone 20 était un retour massif au verre, et que les usines concernées avaient déjà été rénovées en prévision.

Ces informations, bien que non confirmées officiellement par Apple, montrent que la firme investit massivement dans les technologies de refroidissement pour ses futurs flagships, qu’ils soient pliables ou à l’occasion du 20e anniversaire.

On attend avec impatience de découvrir ces nouveautés qui pourraient marquer un tournant important pour l’iPhone !