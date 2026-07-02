Apple commande 10 millions d’iPhone Ultra pliables

Apple se prépare à un lancement massif pour son premier iPhone pliable. Selon un nouveau rapport du Nikkei Asia, la firme aurait commandé environ 10 millions d’unités de l’iPhone Ultra, soit environ un tiers de plus que les prévisions initiales. Un chiffre d'autant plus impressionnant que le tarif final risque d'être un coup de massue.

Un volume de production élevé pour un produit premium

Ce chiffre de 10 millions d’unités pour la première année montre l’ambition d’Apple pour ce nouveau segment. À titre de comparaison, Apple avait initialement prévu entre 7 et 8 millions d’unités. Le reste de la production pour le second semestre 2026 devrait se répartir comme suit :

Environ 70 millions d’iPhone 18 Pro et Pro Max

Au total, Apple viserait jusqu’à 85 millions de nouveaux iPhone pour le second semestre

IDC prévoyait même récemment que l’iPhone Ultra pourrait atteindre un prix de vente moyen de 2500 $, avec des versions jusqu’à 3000 $ selon la capacité de stockage. Imaginez les prix en euros...

Un positionnement très haut de gamme

Ce prix élevé reflète le positionnement premium du premier iPhone pliable d’Apple. Il devrait être dévoilé en septembre 2026 aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max, avec un lancement commercial possible quelques semaines plus tard. Rappelons que le modèle standard iPhone 18 ne sera pas présenté en septembre, mais reporté au printemps 2027, tout comme l’iPhone Air 2 et l'iPhone 18e.



Commander 10 millions d’unités pour un premier iPhone pliable à 2500 $ est un pari audacieux de la part d’Apple, presque aussi risqué que le Vision Pro il y a deux ans. Cela montre une vraie confiance dans le potentiel du marché des pliables haut de gamme. Si le produit rencontre le succès espéré, cela pourrait marquer le début d’une nouvelle ère pour Apple, tout en maintenant une stratégie de segmentation très claire (Pro/Ultra en septembre, modèles standards au printemps).



Vous seriez tenté par l’iPhone Ultra à ce prix ?