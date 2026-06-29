Toujours pas d'écran 120 Hz sur l'iPhone 18e, seulement sur l'iPhone 19e

Selon de nouvelles informations relayées par le leaker Digital Chat Station, l’iPhone 18e ne bénéficiera pas de la technologie ProMotion (écran 120 Hz). Il conservera un panneau 60 Hz, comme l’actuel iPhone 17e (et comme le 16e).

Confirmation d’une stratégie à deux vitesses

Apple continue de réserver la technologie d’écran haut de gamme (ProMotion + Always-On) aux modèles Pro et Ultra, excepté l'iPhone 17 standard, le meilleur rapport qualité prix. Le leaker indique que l’iPhone 18e utilisera un panneau LTPS (low-temperature polycrystalline silicon), la même technologie que sur le modèle précédent. Ce choix permet à Apple de maintenir un prix attractif sur son entrée de gamme, tout en gardant une différenciation claire avec les versions Pro.

ProMotion repoussé à l’iPhone 19e ?

D’après plusieurs sources concordantes, il faudra attendre l’iPhone 19e (début 2028) pour voir arriver le 120 Hz sur le modèle le plus abordable. Ce retard serait lié au développement de la technologie LTPO+, plus économe en énergie, qu’Apple réserverait d’abord aux modèles haut de gamme.



Pour rappel, les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Ultra auront évidemment tous la technologie 120 Hz en septembre prochain. Le keynote est calé au 8 ou 9

Quelles conséquences pour les clients ?

L’iPhone 18e restera plus abordable, mais avec un écran 60 Hz « classique ». Mais la Dynamic Island serait de la partie.

Les utilisateurs qui veulent un écran fluide à 120 Hz devront se tourner vers les modèles Pro ou attendre 2028.

Cette stratégie permet à Apple de justifier le positionnement prix de sa gamme.

Apple maintient une segmentation très claire entre ses modèles. Si l’iPhone 18e devrait proposer un excellent rapport qualité-prix, l’absence de ProMotion reste une déception pour ceux qui espéraient un écran plus fluide sur l’entrée de gamme. La vraie nouveauté en termes d’écran arrivera donc avec l’iPhone 19e en 2028.