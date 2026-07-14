iPhone 20 : les usines sont prêtes pour le grand retour au verre

On le sait, Apple prépare activement le terrain pour un redesign majeur de l’iPhone à l’occasion de son 20e anniversaire, en 2027. Selon le leaker chinois « Fixed Focus Digital » (FFD), les installations de la chaîne d’approvisionnement ont déjà terminé leurs évolutions en vue de la production de celui que l'on surnomme l’iPhone XX, qui adopterait un design tout en verre.

Un retour au verre pour marquer les 20 ans de l’iPhone

Dans une publication récente sur Weibo, FFD indique que l’approche privilégiée par Apple serait un retour massif au verre, avec une qualité de fabrication comparable à celle du tout premier iPhone Air. Les usines concernées auraient déjà été rénovées et attendraient désormais le début du processus d’usinage. Si le nom du fournisseur exact n’est pas mentionné, Lens Technology (spécialiste du verre de protection) est souvent citée dans ce type de rumeurs, notamment après avoir repris certaines activités d’assemblage.

Vous vous dites qu'on n'a pas encore découvert l'iPhone 18 et l'iPhone Ultra, mais Apple pense ses produits bien à l'avance. La firme ne lance généralement la production à grande échelle que quelques semaines avant la sortie. Pour l’iPhone 17, les essais avaient commencé en juin pour une production pleine en août, en vue d’une commercialisation en septembre. Ces travaux de réoutillage correspondent donc aux premières étapes concrètes du projet.

Un design courbe et immersif

Ces informations viennent compléter les rumeurs persistantes depuis plus d’un an. Selon Mark Gurman de Bloomberg en mai 2025, Apple viserait un iPhone « majoritairement en verre, avec des bords courbes et sans découpes sur l’écran ». Le verre envelopperait l’appareil sur tous les côtés pour un rendu particulièrement premium, en vue d’un lancement attendu en septembre 2027.

Ce redesign marquerait un tournant symbolique pour célébrer les deux décennies de l’iPhone. Fixed Focus Digital avait déjà vu juste par le passé, notamment sur l’utilisation de métal liquide ou d’alliages de titane améliorés pour les modèles Pro, jugeant l’aluminium plus réaliste à court terme en raison de la chaleur générée par l’IA embarquée.

Il a récemment réitéré que les châssis en aluminium resteraient d’actualité sur les modèles à bords droits pendant encore longtemps, laissant la porte ouverte à une approche différente (verre courbe) pour l’édition anniversaire, l'iPhone XX.

Calendrier attendu

Les iPhone 20 devraient arriver à l’automne 2027, après la gamme iPhone 18 standard, iPhone 18e et iPhone Air 2 prévue au printemps de la même année.

Ce projet ambitieux confirme qu’Apple continue d’innover sur le design tout en préparant minutieusement sa chaîne de production. Un iPhone tout en verre courbe serait sans aucun doute l’un des plus beaux jamais conçus par la marque, l'iPhone Air ayant préparé le terrain l'an dernier.

Qu’en pensez-vous ? Ce retour au verre vous séduit-il pour l’iPhone 20 ?