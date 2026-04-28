L'écran « Liquid Glass » de l’iPhone XX du 20e anniversaire confirmé par Ice Universe

Nouvelle confirmation qu'Apple prépare un redesign radical pour célébrer les 20 ans de l’iPhone en 2027. Selon les dernières fuites, le futur flagship adopterait un écran révolutionnaire baptisé « Liquid Glass Display », capable de faire quasiment disparaître les bordures pour une expérience visuelle immersive et inédite.

Un écran quad-curvé ultra-subtil

D’après le leaker Ice Universe sur X, Apple ne reprendrait pas les écrans courbes traditionnels que l’on connaît sur certains smartphones Android. Il s’agirait d’un panneau quad-curvé (courbé sur les quatre côtés) fourni par Samsung, avec une courbure extrêmement légère et maîtrisée, baptisée « micro-curved ». Une courbure sur les quatre côtés déjà évoquée la semaine dernière.



Ce qui rend cette technologie unique, ce ne serait pas seulement la forme, mais une combinaison sophistiquée de :

Réfraction optique

Structures de guidage de la lumière

Illusions visuelles ingénieusement conçues

Résultat attendu : les bordures deviennent presque invisibles depuis l’angle de vue de l’utilisateur, tout en conservant un rendu naturel sur les bords. L’écran « coulerait (visuellement) comme un liquide » tout en restant aussi pur et transparent que du verre. Un tout nouveau langage de design matériel.

Technologie COE : plus fin, plus lumineux

Apple adopterait également la technologie COE (Color Filter on Encapsulation) de Samsung. Cette OLED sans couche de polariseur permettrait d’obtenir un écran plus fin, plus lumineux et plus économe en énergie. Le tout s’inscrirait parfaitement dans la nouvelle direction esthétique « Liquid Glass » initiée par Apple dans iOS 26.

Objectif : un écran sans aucune découpe

Pour marquer les 20 ans de l’iPhone, Apple viserait un affichage presque intégral, sans Dynamic Island ni encoche visible, le rêve de Jony Ive. Cependant, cacher complètement Face ID et la caméra frontale sous l’écran reste un défi technique majeur. L’analyste Ross Young indique qu’un Face ID sous écran complet ne sera probablement pas prêt pour 2027, même si d’autres sources restent plus optimistes. On pourrait donc voir un compromis : Face ID sous l’écran + un tout petit trou pour la caméra selfie.

Un iPhone qui va marquer l’histoire ?

Ce « Liquid Glass Display » ne serait pas qu’un simple écran courbé : il représenterait une évolution majeure du langage de design Apple, en parfaite cohérence avec la refonte logicielle Liquid Glass d’iOS 26. Un téléphone tout en verre, aux bordures quasi inexistantes, qui pourrait enfin donner cette sensation d’« écran infini » tant attendue.



Bien sûr, tout cela reste basé sur des fuites. Apple n’a rien confirmé officiellement, et de nombreux défis techniques (solidité du verre courbé, production de masse, intégration des capteurs) restent à surmonter. Mais une chose est sûre : l’iPhone 2027 s’annonce comme l’un des plus ambitieux de l’histoire de la marque.



Prêts à revenir à un iPhone avec des bords courbés, mais version Apple ultra-maîtrisée ? Ou vous préférez le design plat actuel ? En attendant, l'iPhone Ultra sera, en septembre, le premier pliable de la marque à la pomme.