iPhone Air 2 : plus complet, moins cher et sans rival à l’horizon

Malgré un premier essai décevant, Apple n’abandonne pas son pari du smartphone ultra-fin. Une deuxième génération, l’iPhone Air 2, serait en préparation avec pour principal avantage, zéro concurrence.

iPhone Air 2 : Apple seul maître du segment ultra-fin

L’iPhone Air lancé en 2025 n’a pas rencontré le succès escompté. Avec seulement 700 000 activations enregistrées lors de son lancement et une production réduite de 80 % par rapport aux projections initiales, le bilan est sévère, malgré de grandes qualités dont un design et une prise en main exemplaires. Pourtant, Apple ne compte pas abandonner le pari de la finesse extrême : une deuxième génération, baptisée iPhone Air 2, serait en préparation pour le printemps 2027.



Selon des informations relayées depuis Weibo, Apple aurait tiré les leçons de cet échec commercial. Le futur iPhone Air 2 embarquerait un double capteur photo, l’une des principales critiques adressées à son prédécesseur qui ne disposait que d’un objectif unique. L’autonomie, autre point faible régulièrement souligné dans les tests, serait également revue à la hausse. Enfin, un prix de lancement moins élevé viendrait compléter cette remise à plat, afin de séduire un public plus large que la clientèle premium ciblée jusqu’ici.

Plus aucune concurrence

Ce repositionnement intervient dans un contexte particulier : la concurrence a visiblement renoncé à disputer à Apple ce territoire du smartphone ultra-mince. Samsung, Xiaomi et Vivo, qui avaient chacun présenté ou annoncé des modèles très fins, semblent avoir mis ces projets en veille. Apple se retrouverait donc seul sur ce segment à l’horizon 2027, une position de monopole qui pourrait suffire à justifier de persévérer malgré les débuts difficiles.



La stratégie d’Apple est cohérente avec ses habitudes : rarement convaincant dès la première génération d’un nouveau facteur de forme, le constructeur californien prend généralement le temps d’affiner son approche. L’iPhone Air 2 pourrait ainsi devenir ce que la première version n’a pas réussi à être : un succès commercial autant qu’un exploit d’ingénierie.