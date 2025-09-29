Veritas : Apple teste discrètement son rival à ChatGPT

Apple développe en secret une application de type ChatGPT baptisée Veritas pour préparer la refonte tant attendue de Siri. Cette initiative interne révèle les efforts considérables de Cupertino pour rattraper son retard dans la course à l'intelligence artificielle.

Veritas, l'arme secrète d'Apple

L'équipe IA d'Apple teste actuellement Veritas, une application conversationnelle qui ressemble aux chatbots populaires comme ChatGPT ou Gemini. Ce nom de code, dérivé du latin "vérité", traduit l'ambition de l'entreprise de créer un assistant plus fiable et performant.

Contrairement à l'actuel Siri, Veritas permet des échanges prolongés, mémorise les conversations précédentes et peut approfondir les sujets abordés. L'application teste notamment la capacité à fouiller dans les données personnelles de l'utilisateur — emails, messages, calendrier — pour fournir des réponses contextualisées. Elle expérimente aussi les actions directes dans les applications, comme l'édition de photos via des commandes vocales.

Cette approche pragmatique permet aux équipes internes d'évaluer rapidement les nouvelles fonctionnalités sans les contraintes d'un déploiement public. Apple n'envisage d'ailleurs pas de commercialiser Veritas en tant que tel, préférant concentrer ses efforts sur l'amélioration de Siri.

Un Siri nouvelle génération qui se fait attendre

La refonte de Siri accumule les retards depuis plusieurs mois. Initialement prévue pour le printemps 2025, elle est désormais reportée à mars 2026 au plus tôt. Ces délais s'expliquent par des problèmes techniques majeurs : les premières versions échouaient dans un tiers des cas, poussant Apple à revoir sa stratégie.

Tim Cook a récemment insisté auprès de ses équipes sur l'importance cruciale de cette bataille technologique, qualifiant l'IA de "plus grande transformation depuis des décennies". La pression est d'autant plus forte qu'Apple a dû réorganiser ses équipes, remplaçant John Giannandrea par Mike Rockwell à la tête du projet Siri.

La concurrence s'intensifie dangereusement

Samsung et Google ont pris une longueur d'avance avec leurs assistants IA intégrés, rendant la position d'Apple précaire sur ce marché stratégique. L'iPhone 17, présenté récemment, a d'ailleurs évité de mettre en avant les capacités d'Apple Intelligence, signe que Cupertino préfère la prudence.

Paradoxalement, Apple négocie parallèlement avec ses concurrents pour alimenter le futur Siri. Après des discussions avec OpenAI et Anthropic, la firme explore désormais un partenariat avec Google pour intégrer Gemini. Cette dépendance externe souligne les difficultés techniques rencontrées par les équipes internes d'Apple dans le développement de leur propre solution IA.



