Jeff Pu dévoile les specs techniques des iPhone Fold et iPhone 18 Pro Max

L'analyste Jeff Pu de GF Securities a partagé de nouveaux détails sur les caractéristiques anticipées du premier smartphone pliable d'Apple, surnommé iPhone Fold, qui devrait faire ses débuts au sein de la série iPhone 18 en septembre 2026. Il en a profité pour égrainer les points clés des iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max.

iPhone (18) Fold

Selon sa dernière note aux investisseurs, l'iPhone Fold adoptera un format livre (similaire à une tablette en mode ouvert) et optera pour Touch ID au lieu de Face ID pour l'authentification biométrique. Il utilisera une construction hybride combinant titane et aluminium.

Les principales spécifications attendues pour l'iPhone Fold :

Écrans : Écran interne (principal) de 7,8 pouces une fois déplié, accompagné d'un écran externe inférieur à 5,3 pouces. La forme dépliée est décrite comme plus large que haute.

: Écran interne (principal) de 7,8 pouces une fois déplié, accompagné d'un écran externe inférieur à 5,3 pouces. La forme dépliée est décrite comme plus large que haute. Processeur : Puce A20 Pro, gravée en N2 avec packaging WMCM.

: Puce A20 Pro, gravée en N2 avec packaging WMCM. Mémoire : 12 Go de RAM LPDDR5 - une augmentation alignée sur les capacités renforcées en IA sur appareil pour toute la gamme iPhone 18, incluant des améliorations de Siri prévues en 2026.

: 12 Go de RAM LPDDR5 - une augmentation alignée sur les capacités renforcées en IA sur appareil pour toute la gamme iPhone 18, incluant des améliorations de Siri prévues en 2026. Appareils photo : Avant : Capteur 18 Mpx (plié) + capteur 18 Mpx (déplié). Arrière : 48 Mpx principal (objectif 7P) + 48 Mpx (objectif 6P).

: Biométrie : Pas de module Face ID à lumière structurée ; l'appareil utilisera Touch ID.

iPhone 18 Pro et Pro Max

Mais ce n'est pas tout, le rapport de Pu inclut également les specs des flagships standards lancés en même temps, soit les iPhone 18 Pro et Pro Max :

Écrans : 6,3 pouces et 6,9 pouces respectivement.

: 6,3 pouces et 6,9 pouces respectivement. Même puce A20 Pro (N2, WMCM) et 12 Go LPDDR5.

(N2, WMCM) et 12 Go LPDDR5. Caméra avant : 18 Mpx (6P).

: 18 Mpx (6P). Caméra arrière : Configuration plus avancée avec 48 Mpx principal (7P VA), téléobjectif périscopique 48 Mpx, et un autre 48 Mpx (6P).

: Configuration plus avancée avec 48 Mpx principal (7P VA), téléobjectif périscopique 48 Mpx, et un autre 48 Mpx (6P). Biométrie : Face ID à lumière structurée avec une Dynamic Island plus compacte.

: Face ID à lumière structurée avec une Dynamic Island plus compacte. Châssis : Aluminium.

Trois iPhone hauts de gamme

Les trois modèles suscités sont attendus en septembre 2026, probablement avec l'iPhone Air 2, mais l'iPhone 18 standard devrait être repoussé à mars 2027 d'après les derniers bruits de couloir.



Pu positionne toute la famille iPhone 18 - y compris le Fold - comme un levier majeur pour aider Apple à gagner des parts de marché malgré une baisse projetée de 4 % des expéditions mondiales de smartphones en 2026 (principalement due à une demande plus faible sur les modèles Android entrée et milieu de gamme à cause des coûts de mémoire). Il prévoit qu'Apple expédiera environ 250 millions d'iPhone en 2026, soit +2 % sur un an, portant sa part de marché mondiale à 21 % (contre 20 % en 2025 et 19 % en 2024).



Ces informations confirment plusieurs rumeurs antérieures concernant les matériaux, le ratio d'aspect et le choix de Touch ID pour le pliable, tout en s'inscrivant dans la feuille de route IA d'Apple pour un traitement sur appareil encore plus puissant en 2026, bien aidé par Gemini de Google.