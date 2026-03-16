L’iPhone 5 rejoint la liste des produits obsolètes d’Apple

iphone 5 icon.pngLe temps passe, et la technologie évolue avec lui. À une autre époque, l’iPhone 5 représentait une véritable prouesse technologique. Aujourd’hui, il rejoint officiellement le « cimetière » des anciens iPhone, l’occasion parfaite de se replonger dans les souvenirs des années 2010.

L’iPhone 5 rejoint la liste des produits obsolètes d’Apple

Treize ans après son lancement, l’iPhone 5 vient officiellement d’être classé comme produit obsolète par Apple. La firme de Cupertino a mis à jour sa liste de produits vintage et obsolètes ce 16 mars 2026, en y faisant basculer le premier iPhone Lightning ainsi que l’iPhone 4 en version 8 Go.

Cette classification marque la fin définitive de tout support matériel. Un produit est considéré “vintage” cinq ans après la fin de sa commercialisation, puis “obsolète” au bout de sept ans. À ce stade, Apple cesse de fournir des pièces détachées et ses centres de service agréés ne peuvent plus prendre en charge les réparations, même contre paiement.

iphone 5 vs iphone 5s
Un iPhone 5 et un iPhone 5s

L’iPhone 5 avait pourtant marqué une époque. Sorti en septembre 2012, il introduisait le connecteur Lightning en remplacement du port 30 broches, et était le premier iPhone à prendre en charge la 4G LTE. Sa finition aluminium brossé, plus fine et plus légère que celle de son prédécesseur, en avait fait un objet de désir immédiat. Apple l’avait retiré de la vente dès 2013 au profit de l’iPhone 5s et de l’iPhone 5c. Son passage sur la liste vintage remonte à 2018.

Chaque iPhone marque souvent une période particulière dans la vie de ses utilisateurs. Pour beaucoup, l’iPhone 5 évoque des souvenirs liés à une époque précise. Ainsi, lorsqu'Apple classe un ancien modèle dans sa liste d’appareils obsolètes, c’est pour certains l’occasion de se replonger dans leurs souvenirs, bons comme mauvais, liés au passé.

Et vous, que vous rappellent les iPhone 5, 5s et 5c ?

6 réactions

Dargo (rédacteur)

@jmarc91 - iPad premium : 4s joli également ✨

16/03/2026 à 23h39

jmarc91 - iPad premium

Sacré changement les objectifs depuis lol moi j ai encore mon 4s :)

16/03/2026 à 23h16

Dargo (rédacteur)

@Cedrog - iPhone premium : 😳 joli !

16/03/2026 à 23h10

Dargo (rédacteur)

@Charmant_Lutin - iPhone premium : Tant qu'Apple reste le dernier c'est le principal 😅

16/03/2026 à 23h10

Cedrog - iPhone premium

Je possède toujours le mien qui fonctionne encore.
Il est tellement beau en noir/ardoise.

16/03/2026 à 23h03

Charmant_Lutin - iPhone premium

À l’époque je ne pouvais pas me l’offrir donc j’en ai rêvé, c’est tout.
Aujourd’hui c’est différent et j’ai beaucoup mieux.
J’ai fait Wiko, Samsung puis j’ai fini par Apple : une montée en gamme progressive.

16/03/2026 à 22h58

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