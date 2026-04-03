Caviar vend des iPhone 17 Pro avec un véritable morceau du col roulé de Steve Jobs

steve jobs actuC’est l’un des projets de personnalisation les plus fous et les plus exclusifs jamais réalisés pour un iPhone. Le fabricant russe Caviar, réputé pour ses personnalisations aussi luxueuses que clinquantes, vient de dévoiler la série JOBS, une édition ultra-limitée de l’iPhone 17 Pro et de l’iPhone 17 Pro Max qui intègre un authentique morceau du mythique col roulé noir porté par Steve Jobs. Préparez le chéquier !

Un hommage luxueux au premier iPhone

Le dos de l’appareil est composé d’un panneau noir mat associé à un châssis en titane argenté avec finition PVD. Ce design rend hommage à l’esthétique du tout premier iPhone (iPhone 2G) de 2007, tout en le revisitant dans un style contemporain haut de gamme.Au centre du dos se trouve :

  • La signature reproduite de Steve Jobs
  • Incrusté dans le logo Apple : un minuscule fragment authentique du col roulé noir que portait Steve Jobs à l’époque de NeXT.

Chaque exemplaire est accompagné d’un certificat d’authenticité.

iphone 17 pro jobs caviar

Une série ultra-limitée

Caviar ne produira que 9 exemplaires au total - un clin d’œil à la date de présentation du premier iPhone (9 janvier 2007). Selon le site de Caviar, il ne resterait plus que 2 modèles disponibles au moment de la rédaction de cet article.

Chaque iPhone JOBS est livré avec :

  • Un fond d’écran exclusif créé spécialement pour cette série
  • Un packaging de luxe
  • Une « clé Caviar » signature
iphone 17 pro caviar pull jobs

Prix du modèle JOBS

Le prix de cette édition ultra-exclusive s’élève à 9 630 $ (environ 8 850 € hors taxes et frais de douane), soit bien plus que le prix de l'iPhone 17 Pro actuel. C’est clairement un objet destiné aux collectionneurs les plus fortunés et aux plus grands fans de Steve Jobs ! En faites-vous partie ?

6 réactions

911po - iPhone premium

Est-ce que je pourrais me le procurer ?
Merci

03/04/2026 à 13h02

MaNnait - iPhone

Victimes de la fashion ou de leur ego ?

03/04/2026 à 11h55

Someone somewhere - iPhone premium

Affligeant… Mais bon, comme disait Coluche, tant qu’il y a des cons pour acheter, pourquoi se priver de le vendre ?

03/04/2026 à 10h47

Yoyo399 - iPhone premium

@Jmarc91

Pauvre rageux 🤣
Typiquement français, les gens doivent s’excuser d’avoir de l’argent… 🫣

03/04/2026 à 10h29

Zeego - iPhone premium

N'importe quoi...

03/04/2026 à 09h59

Jmarc91 - iPhone premium

Un truc pour les fashions victimes plein de pognon mais avec rien dans crâne ! Ceux qui l on acheter auraient du donner l argent à des gens dans le malheur !! C est gens là finiront en enfer lol

03/04/2026 à 09h41

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