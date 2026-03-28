Wi-Fi 7, 5G, 8K, 2 nm : et si la puissance ne suffisait plus à nous faire rêver ?

Pendant longtemps, la technologie s’est vendue à coups de chiffres toujours plus impressionnants. Aujourd’hui, alors que les performances dépassent largement nos besoins quotidiens, une question s’impose : et si la puissance seule ne suffisait plus à nous faire rêver ?

Wi-Fi 7, 5G, 8K, 2 nm : et si la puissance ne suffisait plus à nous convaincre ?

Pendant des décennies, la course aux chiffres a été le moteur du marché technologique. Plus de coeurs, plus de mégapixels, plus de gigabits. La puissance était l’argument de vente universel, celui qui faisait basculer une décision d’achat. En 2026, ce paradigme commence à montrer ses limites.

Wi-Fi 7

Prenons le Wi-Fi. Passer du Wi-Fi 5 au Wi-Fi 6, puis au Wi-Fi 7, représente sur le papier des bonds considérables en termes de débit et de latence. Dans la réalité du quotidien d’un utilisateur ordinaire, la différence est imperceptible. Streaming, visioconférence, navigation web : tout fonctionnait déjà très bien. Le chiffre a changé, l’expérience, elle, est restée la même.

5G

Même constat du côté de la connectivité mobile. La 5G devait révolutionner nos usages. Pour une large majorité d’utilisateurs, basculer entre 4G et 5G ne change rien à leur journée. Les réseaux 4G actuels sont déjà largement dimensionnés pour les besoins courants, et la 5G peine encore à justifier sa promesse au niveau grand public.

8K

L’industrie télévisuelle a, elle, tranché la question sans ambiguïté. Plusieurs fabricants ont discrètement abandonné la 8K cette année. La 4K reste le standard incontournable, et pour cause : les contenus natifs en 8K sont quasi inexistants, et la différence visuelle à distance normale de visionnage est indétectable pour l’oeil humain. Le même raisonnement vaut pour la vidéo sur iPhone. L’absence de 8K, contrairement à certains appareils Android, n’est pas un manque réel. Un fichier 4K est déjà d’une qualité irréprochable, et sa taille impose déjà une gestion de stockage non négligeable.

2nm

Enfin, la finesse de gravure des puces suit la même trajectoire. La prochaine puce de l’iPhone 18 Pro devrait être gravée en 2 nm, une prouesse technique indéniable. Mais avec une puce en 3 ou 4 nm, les smartphones actuels répondent déjà sans sourciller à l’ensemble des usages courants. Sur Mac, le constat est encore plus éloquent : en 2026, une puce M1 sortie il y a plus de cinq ans suffit amplement pour la grande majorité des tâches quotidiennes.

Conclusion

Tout cela ne signifie pas que le progrès technique doit marquer le pas. L’innovation reste vitale, et les gains en efficacité énergétique, en traitement de l’IA ou en fiabilité justifient pleinement ces avancées. Mais le secteur devra accepter une réalité nouvelle : pour convaincre le grand public de changer d’appareil, la puissance brute ne suffit plus. Il faudra désormais inventer des usages genuinement nouveaux pour que les chiffres redeviennent des arguments.