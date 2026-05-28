Oura Ring 5 : 40 % plus fine, plus précise et disponible en France à partir de 429 €

Oura vient de dévoiler la Ring 5, sa nouvelle bague connectée qui corrige l’un des principaux reproches faits aux modèles précédents : son épaisseur. On pourrait presque s'en servir comme bague de mariage.

Un design beaucoup plus discret

La Ring 5 est 40 % plus fine que la Ring 4 (lancée en 2024 et elle-même bien plus compacte que la 3). Oura a entièrement repensé chaque composant pour réduire la taille tout en maintenant (voire en améliorant) les performances. Résultat : une bague bien plus agréable à porter au quotidien, même avec d’autres bijoux.

Les tailles de la Oura Ring 5

Disponible du 6 au 13 (les tailles extrêmes restent disponibles sur la Ring 4)

Nouvelles couleurs et finitions premium

Finitions standards : Silver et Black

Finitions premium : Stealth, Brushed Silver, Gold et Deep Rose (Rose Gold)

Ces nouvelles finitions seraient également plus résistantes aux rayures grâce à un nouveau procédé de dépôt en phase vapeur.

Autonomie et accessoires

7 jours d’autonomie sur une seule charge

Nouveau boîtier de charge portable (vendu séparément 99 $) offrant jusqu’à 1 mois d’autonomie supplémentaire. Chaque boîtier est conçu sur mesure selon la taille de la bague.

Nouvelles fonctionnalités santé

Oura profite du lancement pour enrichir son application avec plusieurs nouveautés intéressantes :

Health Radar : surveillance proactive qui alerte en cas de dégradation des signaux (tension artérielle, respiration nocturne…)

: surveillance proactive qui alerte en cas de dégradation des signaux (tension artérielle, respiration nocturne…) Partenariat Counsel Health : un chatbot IA + possibilité de discuter avec un vrai médecin dans 43 États américains

: un chatbot IA + possibilité de discuter avec un vrai médecin dans 43 États américains Live Activities sur l’écran verrouillé de l’iPhone

GLP-1 Insights : suivi des traitements et des changements corporels

: suivi des traitements et des changements corporels Health Records : intégration des résultats d’analyses médicales

: intégration des résultats d’analyses médicales Possibilité de supprimer ou modifier des périodes spécifiques de données sans tout effacer

Prix en France

Oura Ring 5 (finitions standards) → 429 €

Finitions premium → 529 €

Boîtier de charge → environ 119 €

Abonnement Oura Membership obligatoire : 5,99 € / mois ou 59,99 € / an

Verdict iPhoneSoft

Avec cette Ring 5, Oura répond enfin à la principale critique faite à ses bagues : leur volume. Plus fine, plus élégante et dotée de capteurs améliorés, elle devient beaucoup plus séduisante pour ceux qui hésitaient à cause du look « gadget ». Reste l’abonnement obligatoire, qui reste le point sensible de la marque.



Vous comptez passer à la Ring 5 ? Ou vous attendez l'Apple Ring vue à plusieurs reprises dans la rubrique « rumeurs » ?