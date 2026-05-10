L’IA peut repérer les pièges cachés dans les conditions générales

Personne ne lit vraiment les conditions générales avant de cliquer sur “J’accepte”. Grâce à l’IA, il devient désormais possible de résumer ces longs textes en quelques secondes et de repérer facilement les clauses importantes ou les pièges cachés.

Une petite idée que nous vous partageons

Il y a un rituel que tout le monde connaît. Une fenêtre pop-up s’ouvre, affichant des dizaines de pages de texte juridique rédigé en corps 8. En bas, un bouton “J’accepte”. Le curseur glisse automatiquement vers le bouton, comme attiré par une force invisible. Clic. C’est fait. Personne n’a rien lu.



Ce comportement universel, les entreprises l’ont compris depuis longtemps. Elles enfouissent dans ces conditions générales des clauses sur la revente de données personnelles, des abonnements qui se renouvellent automatiquement, des limitations de responsabilité drastiques, ou encore des engagements de durée minimale bien camouflés. Le contrat est signé, mais le signataire ignore ce à quoi il a consenti.



L’intelligence artificielle change la donne. Coller le texte d’une politique de confidentialité ou de conditions d’utilisation dans un chatbot comme ChatGPT ou Claude, puis demander un résumé des points importants, ne prend que deux minutes. En réponse, l’IA identifie les clauses inhabituelles, les engagements financiers cachés, les droits cédés sur les contenus, ou les conditions de résiliation. Elle répond aussi à des questions précises : “Est-ce que ce service peut partager mes données avec des tiers ?” ou “Comment me désabonner sans frais ?”

Evidemment, pas besoin d’analyser les CGU de chaque site visité. Pour une simple inscription à une newsletter, le jeu n’en vaut probablement pas la chandelle. Mais pour un abonnement payant, un service cloud qui stocke des documents sensibles, un service de location de voiture, une application mobile qui accède aux contacts ou à la localisation, ou encore un contrat de prestation, l’exercice devient pertinent. Deux minutes d’analyse peuvent éviter des mois de galère.



Cette approche ne remplace pas un conseil juridique professionnel pour des enjeux importants. Mais elle rééquilibre un rapport de force qui a longtemps penché du côté des éditeurs de services, seuls à vraiment comprendre ce que leurs propres documents contenaient. Désormais, l’utilisateur a lui aussi un outil capable de lire les petites lignes.



La prochaine fois qu’une fenêtre “Accepter les conditions” s’ouvre avant de souscrire à un service, il vaut peut-être la peine de prendre ces deux minutes.