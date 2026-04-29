iOS 27 : l’appareil photo passerait aussi à l’IA avec un mode Siri

Avec iOS 27, Apple s’apprête à transformer l’app Caméra en y intégrant un mode dédié à Siri, afin de mettre en avant ses fonctions d’intelligence artificielle. Une évolution qui pourrait rendre l’Intelligence Visuelle bien plus accessible et centrale dans l’expérience iPhone.

iOS 27 : l'appareil photo aurait également le droit à de l'IA

L’application Caméra (Appareil photo) de l’iPhone est l’une des plus utilisées au monde, et pourtant Apple n’y a encore jamais intégré ses fonctions d’intelligence artificielle. Cela va changer avec iOS 27 ! Selon Mark Gurman de Bloomberg, Cupertino prépare un “mode Siri” dédié qui s’insérera directement dans l’interface de l’app, aux côtés des options photo et vidéo habituelles.



L’idée centrale n’est pas d’inventer une nouvelle fonctionnalité, mais de rendre visible ce qui existait déjà. L’Intelligence Visuelle, jusqu’ici accessible via le bouton Contrôle de l’Appareil Photo ou depuis le Centre de contrôle, reste méconnue d’une large partie des utilisateurs. En l’intégrant dans l’app Caméra elle-même, Apple lui offre une vitrine que les raccourcis matériels n’ont jamais pu lui donner.

Ce mode Siri ne sera pas un simple alias. Gurman décrit une expérience repensée avec un nouveau bouton déclencheur inspiré du logo Apple Intelligence, signalant clairement une ambition d’unification visuelle entre l’IA et l’app. La connexion à ChatGPT et à Google Image Search, déjà présente dans la version actuelle de l’Intelligence Visuelle, sera maintenue.



Les capacités du mode seront également étendues. iOS 27 introduira la possibilité de scanner une étiquette nutritionnelle pour enregistrer automatiquement des informations alimentaires, ou encore d’ajouter un contact en pointant simplement l’appareil photo vers une carte de visite. Des usages concrets placés à un endroit bien plus stratégique dans l'iPhone.

Cette annonce s’inscrit dans une stratégie Siri plus large pour iOS 27 : application autonome, interface de type chatbot persistant, capacité à enchaîner plusieurs actions depuis une seule commande, et désormais intégration dans l’appareil photo. Apple semble vouloir faire de Siri non plus un assistant vocal à part, mais un fil conducteur traversant l’ensemble de l'écosystème Apple Intelligence. Le tout sera dévoilé lors de la WWDC, le 8 juin prochain.