Apple publie iOS 26.4.2 et iOS 18.7.8

Apple déploie iOS 26.4.2, une mise à jour mineure axée sur la correction de bugs et le renforcement de la sécurité. Sans nouvelles fonctionnalités, elle prépare le terrain avant les prochaines évolutions attendues avec iOS 26.5 et iOS 27.

iOS 26.4.2 est disponible : ce qu’il faut savoir

Apple vient de déployer iOS 26.4.2, une mise à jour de maintenance destinée aux utilisateurs d’iPhone (et d'iPad en simultané comme toujours). Discrète mais nécessaire, cette version s’inscrit dans la série de correctifs qui ponctuent le cycle de vie d’iOS 26 avant l’arrivée imminente d’iOS 27.



Comme souvent avec ce type de release, les notes officielles restent laconiques : Apple se contente d’indiquer que la mise à jour apporte des corrections de bugs et des améliorations de sécurité. Le détail des failles corrigées sera publié ultérieurement sur la page dédiée du support Apple, une pratique habituelle qui permet à la firme de ne pas exposer les vulnérabilités avant que la majorité des appareils soient à jour.

iOS 26.4.2 arrive seulement deux semaines après iOS 26.4.1, qui avait lui-même été déployé pour résoudre des problèmes de synchronisation iCloud. Ce rythme soutenu de correctifs illustre la volonté d’Apple de maintenir une base stable alors que le calendrier se resserre : WWDC approche, et avec elle la présentation d’iOS 27. En parallèle, iOS 26.5 est actuellement en phase de bêta et embarque des nouveautés plus visibles, dont des améliorations pour Plans et le chiffrement de bout en bout pour la messagerie RCS.

iOS 18.7.8 aussi

Pour les utilisateurs restés sur iOS 18, Apple propose simultanément iOS 18.7.8, qui intègre les mêmes correctifs de sécurité que cette version 26.4.2. Une façon de ne pas laisser sans protection les appareils plus anciens qui ne peuvent plus accéder aux dernières versions majeures du système.



Pour installer la mise à jour, il suffit de se rendre dans Réglages, puis Général, puis Mise à jour logicielle. Comme toujours, il est conseillé d’effectuer une sauvegarde préalable et de s’assurer que la batterie est suffisamment chargée avant de lancer le processus.



Ceux qui espèrent de nouvelles fonctionnalités devront patienter jusqu’à iOS 26.5, attendu le mois prochain, avant de découvrir les prochaines évolutions concrètes réservées à l’iPhone.