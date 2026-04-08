Apple publie la mise à jour iOS 26.4.1

En cette fin de soirée, Apple déploie iOS 26.4.1. Cette mise à jour, relativement légère (moins d’un gigaoctet), se concentre uniquement sur des correctifs. Il est toutefois recommandé de mettre votre iPhone à jour.

iOS 26.4.1 est disponible : mettez votre iPhone à jour

Apple vient de déployer iOS 26.4.1, une mise à jour mineure qui succède à iOS 26.4, sorti fin mars avec de nouvelles fonctionnalités et une quarantaine de correctifs de sécurité.

Cette version 26.4.1 pèse 671 Mo et se concentre sur des correctifs de bugs et d’éventuelles failles de sécurité supplémentaires, sans apporter de nouvelles fonctionnalités. Apple reste pour l’instant avare en détails sur son contenu précis, renvoyant vers sa page de sécurité habituelle pour les informations complémentaires.

Pour rappel, iOS 26.4 avait déjà été une mise à jour importante sur le plan de la sécurité, avec notamment un correctif pour un contournement de la Protection des appareils volés permettant à quelqu’un ayant un accès physique à l’iPhone de déverrouiller des apps protégées par biométrie grâce au simple code PIN. Une faille sérieuse, donc bien corrigée.



Actuellement, les bêta-testeurs ainsi que les développeurs utilisent déjà une version d’iOS 26.5, une mise à jour qui devrait introduire davantage de nouvelles fonctionnalités, contrairement aux petites mises à jour de sécurité comme celle-ci.

Pour installer iOS 26.4.1, rendez-vous dans Réglages, puis Général, puis Mise à jour logicielle. La mise à jour est disponible pour tous les iPhone 11 et modèles ultérieurs.