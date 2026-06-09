iOS 26 : Apple révèle le taux d’adoption avant le lancement d’iOS 27

À la veille de la WWDC 2026, Apple a publié les derniers chiffres d’adoption d’iOS 26 et iPadOS 26. Ces statistiques, basées sur les appareils ayant effectué une transaction sur l’App Store le dimanche 7 juin 2026, montrent une adoption solide, même si légèrement inférieure à celle d’iOS 18 l’année dernière.

Taux d’adoption d’iOS 26 (au 7 juin 2026)

Apple fait la différence entre les mises à jour des appareils récents et celles des appareils plus anciens, sortis il y a plus de quatre ans.

Catégorie Taux d’adoption Tous les iPhones 79 % iPhones sortis ces 4 dernières années 86 % Tous les iPads 68 % iPads sortis ces 4 dernières années 79 %

Comparaison avec iOS 18 (juin 2025)

Catégorie iOS 18 (2025) iOS 26 (2026) Évolution Tous les iPhones 82 % 79 % -3 pts iPhones récents (4 ans) 88 % 86 % -2 pts Tous les iPads 71 % 68 % -3 pts iPads récents (4 ans) 81 % 79 % -2 pts

L’adoption reste très bonne, surtout sur les modèles récents, même si elle est un peu moins élevée que l’année précédente. Cela s’explique probablement par le fait que certains utilisateurs n'ont pas aimé Liquid Glass et attendaient une évolution avec iOS 27 (prévue en septembre).



Ce qu’il faut retenir :

Près de 8 iPhones sur 10 tournent déjà sous iOS 26.

L’adoption est particulièrement forte sur les appareils sortis depuis 2023.

Ces chiffres marquent la fin des statistiques pour iOS 26, car les bêtas d’iOS 27 ont commencé.

Apple continue donc d’avoir un excellent taux de mise à jour sur ses appareils, ce qui reste l’un de ses grands avantages face à la concurrence Android.