iOS 27 : Apple aurait bloqué le chiffrement RCS en France

Alors que l’arrivée du RCS sur iPhone avait été saluée comme un grand pas en avant pour les échanges entre iOS et Android (avec iOS 26.5), Apple semble avoir fait un choix controversé avec iOS 27. Selon des analyses des fichiers de configuration de la bêta, le chiffrement de bout en bout des messages RCS ne sera pas activé en France.

Un blocage au niveau national

D’après les premières observations (notamment celles de Tiino-X83 et ArinWaichulis sur X), seuls trois pays sont concernés par cette désactivation globale : la Chine, la Corée du Sud et la France. Ce n’est pas un simple retard d’opérateur. Il s’agit d’un blocage appliqué au niveau du pays via les fichiers de configuration d’iOS 27. Même si un opérateur français était techniquement prêt, la fonctionnalité resterait désactivée sur les iPhone en France.

Le RCS chiffré : une avancée majeure freinée

Le chiffrement de bout en bout permettrait que seuls l’expéditeur et le destinataire puissent lire les messages. Ni l’opérateur, ni Apple, ni Google ne pourraient y accéder. Cette protection existe déjà sur iMessage, WhatsApp, Signal ou certaines conversations Google Messages. En France, les utilisateurs d’iPhone continueront donc d’envoyer des messages RCS (avec accusés de réception, indicateurs de saisie, etc.), mais sans cette couche de sécurité essentielle pour les conversations sensibles.

Pourquoi ce blocage en France ?

Le sujet est particulièrement sensible. D’un côté, les défenseurs de la vie privée et de nombreuses associations soulignent l’importance du chiffrement pour protéger journalistes, entreprises, opposants politiques et citoyens. De l’autre, certaines autorités et forces de l’ordre estiment que le chiffrement complique les enquêtes judiciaires (terrorisme, criminalité organisée, pédopornographie, etc.).



La France se retrouve ainsi dans une liste très courte aux côtés de la Chine (contrôle très strict) et de la Corée du Sud, ce qui interpelle dans un pays membre de l’Union européenne où la protection des données est habituellement mise en avant.

Quelles conséquences pour les utilisateurs ?

Les conversations RCS entre iPhone et Android seront moins sécurisées qu’ailleurs.

Pour les échanges confidentiels, les utilisateurs devront continuer à privilégier iMessage (entre iPhone), Signal, WhatsApp ou d’autres apps chiffrées.

Le RCS améliore l’expérience visuelle et fonctionnelle, mais pas le niveau de confidentialité.

Apple n’a pour l’instant pas communiqué officiellement sur ce blocage. Les opérateurs français non plus. Que pensez-vous de la situation ?