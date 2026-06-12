iOS 27 fait revivre l’application télécommande Apple TV sur l’écran d’accueil

Une fonctionnalité très pratique fait son retour avec iOS 27 : la télécommande Apple TV peut désormais être placée directement sur l’écran d’accueil de votre iPhone, et non plus uniquement dans le Centre de contrôle.

Comment ajouter la télécommande Apple TV sur l’écran d’accueil ?

Balayez vers le bas sur l’écran d’accueil pour ouvrir la recherche. Tapez « remote » ou « Apple TV ». Appuyez longuement sur l’icône de la télécommande et glissez-la vers votre écran d’accueil. Vous pouvez aussi la retrouver dans la Bibliothèque d’apps.

Cette fonctionnalité rend l’utilisation de l’Apple TV beaucoup plus rapide et pratique, surtout si vous contrôlez souvent votre Apple TV depuis votre iPhone.

Un retour bienvenu

Apple proposait autrefois une véritable application Apple TV Remote dans l’App Store, mais celle-ci avait été supprimée en 2020. Avec iOS 27, la télécommande virtuelle redevient facilement accessible sans passer par le Centre de contrôle.

Cette nouveauté s’intègre parfaitement aux autres améliorations de iOS 27 orientées confort et personnalisation (comme le slider Liquid Glass, la minimisation de l’horloge de l’écran verrouillé, etc.).

Vous allez ajouter la télécommande Apple TV sur votre écran d’accueil ? Dites-nous en commentaire si cette fonctionnalité vous sera utile au quotidien !