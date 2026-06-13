iOS 27 est plus fluide en bêta qu'iOS 26

Alors que les premières bêtas d’iOS sont généralement synonymes de bugs et de ralentissements, iOS 27 surprend par sa fluidité. Dès cette première version de test, de nombreux utilisateurs constatent un système plus réactif et plus agréable qu’iOS 26, un ressenti que nos propres essais confirment également.

iOS 27 bêta 1 déjà plus fluide qu’iOS 26 : Apple corrige enfin le tir

C’est l’un des retours les plus inattendus depuis le lancement de la première bêta développeur d’iOS 27, il y a quelques jours : le système est déjà plus fluide qu’iOS 26. Pas légèrement. Franchement. Et sur tous les iPhone, y compris les plus anciens de la liste de compatibilité. Les réseaux sociaux regorgent de témoignages allant dans le même sens : une navigation plus vive, des animations plus cohérentes, une réactivité globale qui tranche nettement avec ce qu’iOS 26 proposait au quotidien. Nous pouvons d’ailleurs confirmer que c’est également le cas chez iPhoneSoft.



Ce constat est d’autant plus frappant qu’il s’agit d’une première bêta, réputée pour être instable et peu représentative des performances finales. Or là, même en phase de développement précoce, la différence est perceptible dès les premières minutes d’utilisation.

Ce qui change techniquement sous le capot

La fluidité retrouvée d’iOS 27 ne doit rien au hasard. Apple a travaillé en profondeur sur le planificateur de processeur, le fameux CPU scheduler, pour en étendre les capacités aux anciens modèles. Jusqu’ici réservé aux puces Apple Silicon les plus récentes, ce composant optimisé gère désormais la priorité des tâches sur tous les iPhone compatibles, à partir de l’iPhone 11. Résultat : le système ne sur-sollicite plus le processeur inutilement, les tâches s’enchaînent dans le bon ordre, et le multitâche devient sensiblement plus stable.



À cela s’ajoute une refonte du préchargement des données applicatives en mémoire vive : les apps peuvent désormais préparer les informations essentielles avant même d’être lancées, ce qui se traduit par des ouvertures jusqu’à 30 % plus rapides. Les animations système ont également été retravaillées pour être plus cohérentes et moins hachées lors des transitions entre pages d’accueil ou entre applications.

Apple l’a dit haut et fort à la WWDC 2026

Ce chantier de performance n’est pas tombé du ciel. Lors de sa keynote du 8 juin à la WWDC 2026, Craig Federighi a structuré les annonces autour de trois priorités explicites : rendre les plateformes plus réactives au quotidien, renforcer la confiance et la sécurité, et faire avancer Apple Intelligence avec une nouvelle architecture Siri. La performance est arrivée en premier. Ce n’était pas un hasard de scénario : Apple voulait signaler que le sujet était traité sérieusement, après une année iOS 26 qui avait mis la réputation technique d’Apple à rude épreuve.

Car l’éléphant dans la pièce, c’est bien iOS 26. Ralentissements, animations hésitantes, comportements erratiques sur les modèles anciens comme récents : iOS 26 a révélé des lacunes d’optimisation assez inhabituelles pour une entreprise longtemps considérée comme irréprochable sur ce terrain. Ces dernières années, la tendance s’était cependant déjà amorcée, avec des mises à jour majeures parfois plus gourmandes que soigneusement optimisées.

Il était temps

À la rentrée, lors de la sortie officielle d’iOS 27, tous les utilisateurs devraient retrouver un iPhone plus léger dans ses mouvements, plus plaisant à tenir en main au quotidien. C’est une promesse simple, presque basique, mais c’est précisément ce genre de promesse qu’Apple ne devrait jamais avoir à faire. Le fait qu’elle soit désormais l’un des arguments centraux d’une WWDC en dit long sur le chemin parcouru dans le mauvais sens. Reste à voir si la version finale tiendra ses promesses. Pour l’heure, la bêta 1 donne des raisons d’y croire, avec tout de même de nombreuses nouveautés très pratiques comme l’édition Photo par IA, la création de fond d’écran et bien plus encore.