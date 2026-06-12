iOS 27 étend le mode paysage à un tas d'apps natives (pour l'iPhone pliable)

Apple prépare, non plus discrètement, mais activement, l’arrivée de son premier iPhone pliable (« iPhone Ultra ») avec iOS 27. Parmi les nouveautés discrètes mais très appréciables de cette mise à jour, le mode paysage est désormais étendu à bien plus d’applications intégrées.

De nombreuses apps enfin optimisées

iOS 27 apporte le support du mode paysage aux applications suivantes :

Apple Music

Apple Podcasts

Fitness

Santé

Rappels

Maison

Raccourcis

Apple Watch (app iPhone)

Localiser

Météo

Mémos vocaux

Télécommande Apple TV

Et plusieurs autres

Dans la plupart de ces apps, le mode paysage affiche une barre latérale à gauche. Dans Messages (qui supportait déjà le paysage), vous pouvez désormais réduire cette barre pour n’afficher que les noms et les photos de profil. Le mode paysage est également étendu aux Live Activities dans la Dynamic Island.



Pour l’utiliser, il suffit de tourner votre iPhone à l’horizontal (assurez-vous que le verrouillage de l’orientation portrait est désactivé dans le Centre de contrôle). Mais tous les modèles n'y ont pas droit, il faut un iPhone Air ou un iPhone Pro Max.

Un pas de plus vers l’iPhone Ultra

Cette généralisation du mode paysage n’est probablement pas un hasard. Elle semble préparer le terrain pour l’iPhone Ultra, le premier smartphone pliable d’Apple attendu en septembre 2026. Avec son écran interne de 7,8 pouces, un support étendu du paysage deviendra presque indispensable sur celui qu'on aime à dépeindre comme un iPhone mini plié et un iPad mini une fois déplié.

Notre avis

C’est une excellente nouvelle pour les utilisateurs qui aiment utiliser leurs applications en mode paysage, comme sur iPad. Apple avait progressivement délaissé ce mode ces dernières années (le dernier Home Screen en paysage datait des iPhone 8 Plus). Le retour en force de ce mode dans iOS 27 est donc très bienvenu. Et il n'a pas du coûter grand chose à Apple qui avait déjà ses applications disponibles sur iPad, et donc dans ce format. On a hâte de voir l'animation qu'elle a prévu quand on dépliera son iPhone Ultra (ou Fold selon le nom choisi).



On espère que d’autres applications système (comme Réglages ou Photos) suivront rapidement. Cela rendra l’expérience encore plus fluide sur le futur iPhone Ultra.