Liquid Glass 2 arrive avec iOS 27, et ce n'est pas qu’un effet visuel

Depuis juin 2025, nombreux sont ceux qui se sont arrêtés sur Liquid Glass et n'ont vu qu'une simple évolution esthétique : un flou gaussien un peu plus joli, un verre plus brillant. Ils sont passés à côté de l’essentiel. Dans ce terme marketing, le plus important est probablement « Liquid », qui donne un indice vers où veut aller Apple. Et iOS 27 pourrait être une nouvelle étape.

Un nouveau langage physique pour l’interface

Apple ne fait jamais les choses par hasard. Son sens inouï du détail est quasiment systèmatiquement poussé à l'extrême, alors pourquoi pas quand il s'agit de redéfinir l'ensemble des interfaces. Apple a pris soin d'avoir un rendu identique partout, avec des arrondis consistants, des typographies similaires et plus encore.



Il suffit d'un peu d'imagination pour voir ce qui nous attend. Prenons par exemple l'écran d’accueil : au lieu d’un flou statique, les arrière-plans deviendraient de véritables surfaces liquides qui coulent, réagissent et se déforment en fonction de vos gestes.



Quand vous quittez une application, celle-ci ne se réduit plus simplement en icône. Elle fond, se liquéfie, se comprime et coule fluidement jusqu’à sa place sur l’écran d’accueil. Les notifications pourraient fusionner comme des gouttes d’eau.



Une fenêtre pourrait s’étirer, se tordre et s’adapter quand vous la déplacez. Des widgets proches l’un de l’autre pourraient s’attirer, se fusionner ou se réorganiser naturellement.



Ce ne sont plus des animations. Ce sont les fondations d’un nouveau système physique numérique. Les liquides ont des propriétés telles que de la viscosité, de l’élasticité et de l’inertie. Apple utilise déjà ces propriétés : rebonds naturels, accélérations organiques, reflets et profondeur qui donnent une véritable sensation d’espace et de vie à l’interface.

Le panneau mystère d’Infinite Loop

Dimanche, à la veille de la WWDC 2026, un panneau d’accueil installé par Apple à Infinite Loop a particulièrement attiré l’attention. Son traitement du Liquid Glass est inhabituel : le haut de la structure est progressivement teinté en noir, créant un dégradé très marqué. Ce détail n’est probablement pas anodin. Il fait écho aux rumeurs de Mark Gurman sur une Dynamic Island qui évoluerait avec le Liquid Glass, notamment pour accueillir le nouveau Siri sous iOS 27. Apple pourrait ainsi combiner transparence et opacité : garder les capteurs cachés tout en apportant de la profondeur et de la fluidité à l’îlot.

Liquid Glass = Version 1 d’un nouveau paradigme

Apple ne conçoit plus seulement une interface. Elle construit un nouveau moteur physique pour les expériences numériques. Dans le futur, les designers ne penseront plus seulement en termes de couleurs, coins arrondis et ombres. Ils réfléchiront en densité, tension de surface, écoulement, amortissement et élasticité. Le Liquid Glass n’est donc pas une simple refonte visuelle.

C’est la première pierre d’un nouveau monde numérique plus vivant, plus organique et plus intuitif.



Reste à voir ce soir, à partir de 19 h, jusqu’où Apple est prête à pousser cette vision lors de la WWDC 2026, avec ce qu'on appelle déjà « Liquid Glass 2 ». Nous sommes déjà sur le pont, avec un direct en français sur notre page keynote Apple.