iOS 27 : fonds d’écran IA, Raccourcis en langage naturel et correcteur avancé

À quelques semaines de la WWDC 2026, de nouvelles informations dévoilent plusieurs fonctions IA attendues dans iOS 27. Apple préparerait notamment des fonds d’écran générés par intelligence artificielle, des Raccourcis créés en langage naturel et un correcteur de texte bien plus avancé.

iOS 27 : trois nouveautés supplémentaires attendues selon les rumeurs

À trois semaines de la WWDC 2026, Bloomberg dévoile trois nouvelles fonctionnalités attendues dans iOS 27. Toutes trois ont un point commun : elles s’appuient sur l’intelligence artificielle pour simplifier des tâches jusqu’ici trop techniques ou trop manuelles.

Fonds d'écran IA

La première concerne les fonds d’écran. Apple intégrerait un générateur directement dans le sélecteur habituel, avec une nouvelle option s’appuyant sur Image Playground pour produire des visuels personnalisés, aussi bien pour l’écran de verrouillage que pour l’écran d’accueil. Bloomberg précise qu’Apple travaille sur des modèles capables de générer des images plus réalistes que celles proposées aujourd’hui, ce qui laisse entendre qu’Image Playground bénéficiera d’une mise à niveau notable dans iOS 27.

Raccourcis IA

La deuxième nouveauté touche l’application Raccourcis, longtemps perçue comme trop complexe pour le grand public. iOS 27 permettrait de créer une automatisation simplement en décrivant ce que l’on souhaite accomplir, via Siri et un champ texte. L’application afficherait une invite “Que voulez-vous que votre raccourci fasse ?”, puis construirait et installerait le raccourci automatiquement. C’est potentiellement la fonctionnalité la plus intéressante de ce lot : en remplaçant la construction manuelle des flux par une simple phrase, Apple pourrait enfin démocratiser l’automatisation sur iPhone, jusqu’ici réservée aux utilisateurs les plus avancés.

Correcteur IA

La troisième nouveauté porte sur les Outils d’écriture. iOS 27 intégrerait un correcteur grammatical avancé, comparable au service tiers Grammarly. Le système apparaîtrait dans un menu translucide qui remonte depuis le bas de l’écran, affichant le texte original côte à côte avec les suggestions de corrections. L’utilisateur pourrait accepter chaque suggestion individuellement, tout approuver d’un coup, ou les ignorer. Apple travaillerait également sur un bouton “Aide à la rédaction” qui s’afficherait lors de l’activation de Siri dans un champ de texte.

Ces trois fonctionnalités devraient être présentées lors du keynote d’ouverture de la WWDC, le 8 juin prochain.