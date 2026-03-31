On parle beaucoup d’IA et de nouveautés annexes, mais un élément central de l’expérience iPhone reste souvent oublié, le clavier. Sur ce point, Apple n’a jamais vraiment répondu aux attentes et cela pourrait enfin évoluer prochainement.

iOS 27 : Apple planche sur un clavier intelligent façon Grammarly

En marge de ses révélations sur Siri, Mark Gurman a également indiqué sur X qu’Apple teste en ce moment un clavier repensé pour iOS 27. Plutôt que de se contenter de corriger les fautes de frappe comme l’autocorrection actuelle, ce nouveau système suggérerait des mots alternatifs et des formulations différentes, à la manière de ce que propose l’outil Grammarly. Une décision finale sur son intégration dans iOS 27 n’a toutefois pas encore été prise.



iOS 26.4, déployé il y a quelques semaines, avait justement marqué une amélioration notable de l’autocorrection sur iPhone, Apple semblant avoir enfin assagi un correcteur qui s’acharnait régulièrement à remplacer des mots parfaitement appropriés par des suggestions absurdes. Un progrès réel, mais qui restait dans le registre du correctif plutôt que de l’évolution.

Car en France la situation est claire, le clavier iOS reste en 2026 nettement en dessous des attentes. L’autocorrection en français accumule les impairs depuis des années, entre les accents malmenés, les conjugaisons massacrées et les suggestions qui semblent ignorer le contexte de la phrase. À côté, le clavier Gboard de Google ou même SwiftKey proposent depuis longtemps une expérience bien plus fluide en langue française.



L’idée d’un clavier qui suggère des reformulations plutôt que de simplement réparer les erreurs représenterait donc un vrai saut qualitatif, si tant est qu’Apple l’optimise correctement pour le français. C’est précisément là que réside le risque, Apple a tendance à peaufiner ses fonctionnalités d’abord en anglais, laissant les autres langues se débrouiller avec une expérience au rabais pendant des mois, voire des années.



La prudence de Gurman sur ce point, en précisant qu’aucune décision n’est arrêtée, invite donc à tempérer l’enthousiasme. Mais l’intention est là, et il était plus que temps.