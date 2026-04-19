iOS 27 : les déplacements d’icônes accidentels n’auront plus d’impact

On a tous déjà déplacé une icône par erreur sur l’écran d’accueil de l’iPhone, sans réussir à retrouver l’organisation initiale. Avec iOS 27, ce genre de frustration pourrait bientôt appartenir au passé.

iOS 27 va enfin permettre d’annuler les modifications de l’écran d’accueil

Parmi les petites nouveautés attendues dans iOS 27, une fonctionnalité discrète mais bienvenue se profile : la possibilité d’annuler et de rétablir les changements apportés à l’écran d’accueil. Une évolution qui comblera plus d’un utilisateur agacé d’avoir déplacé une icône par inadvertance.



C’est Mark Gurman, comme toujours, qui révèle cette information dans sa newsletter Power On de ce week-end. Selon lui, Apple travaille sur l’ajout de boutons “Annuler” et “Rétablir” directement dans le menu de personnalisation de l’écran d’accueil. Ce menu, accessible via un appui long sur l’écran, propose aujourd’hui quatre options : Ajouter un widget, Personnaliser, Modifier le fond d’écran et Modifier les pages. Les deux nouveaux boutons viendraient s’y intégrer naturellement.



image iPhoneSoft

En pratique, cela signifie qu’un réarrangement maladroit d’icônes ou un widget supprimé par erreur pourront être annulés en un tap. À l’inverse, si l’on revient en arrière sur une modification qui finalement convenait, il suffira de la rétablir. L’amplitude de l’historique disponible n’est pas encore précisée, mais la fonctionnalité ouvre clairement la voie à une personnalisation plus sereine et itérative.



Cette nouveauté s’inscrit dans une version iOS 27 dont l’ambition principale reste la stabilité et les performances. Apple chercherait cette année à soigner la qualité logicielle de fond, avec des bénéfices attendus sur l’autonomie des batteries. Les grandes révolutions restent donc pour plus tard, même si quelques touches de personnalisation comme celle-ci s’ajoutent au tableau.



Le tout sera officiellement présenté lors de la WWDC 26, dont l’ouverture est prévue le 8 juin prochain. Reste à voir si d’autres ajustements ergonomiques de ce type seront intégrés d’ici là.