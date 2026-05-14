Voici comment personnaliser le nouveau fond d'écran d'iOS 26.5

Avec la mise à jour iOS 26.5 déployée lundi 11 mai, Apple a ajouté un nouveau fond d’écran dynamique et ultra-personnalisable : Pride Luminance. Ce wallpaper aux bandes de couleurs dégradées change subtilement lorsque vous glissez du verrouillage vers l’écran d’accueil. Par défaut, il célèbre la communauté LGBTQ+ avec une palette vive et riche, mais vous pouvez totalement le transformer à votre goût. Et il possède un potentiel immense. Voici le guide complet pour l’installer et le customiser en quelques secondes.

Comment ajouter le fond d’écran Pride Luminance sur iPhone

Pour utiliser le nouveau fond d’écran Pride Luminance sur iPhone, suivez les quelques étapes :

Mettez à jour votre iPhone

Allez dans Réglages > Mise à jour logicielle et installez iOS 26.5 (disponible sur tous les iPhone compatibles). Accédez à la galerie de fonds d’écran

Appuyez longuement sur l’écran verrouillé → touchez le bouton + en bas à gauche. Téléchargez les fonds Pride

Faites défiler jusqu’à la section Pride. Si elle n’est pas encore installée, appuyez sur "Obtenir". C'est totalement gratuit. Choisissez Pride Luminance

C’est le premier de la collection. Tapez dessus pour ouvrir l’éditeur.

Personnalisation complète : jusqu’à 12 couleurs !

C'est là que ça devient intéressant, ce n'est pas un fond d'écran, mais une multitude de possibilités.

Styles prédéfinis : glissez de gauche à droite pour découvrir une dizaine de thèmes prêts à l’emploi (arc-en-ciel classique, tons pastel, etc.).

: glissez de gauche à droite pour découvrir une dizaine de thèmes prêts à l’emploi (arc-en-ciel classique, tons pastel, etc.). Mode Custom : glissez jusqu’au bout pour accéder à l’option Personnalisé.

Appuyez sur l’icône crayon pour ouvrir le sélecteur de couleurs.

Vous pouvez choisir et associer jusqu’à 12 couleurs différentes et créer absolument n’importe quel style : automnal, rose flashy, tons gris subtils, palette arc-en-ciel personnelle…

Autres options de personnalisation

Comme pour n'importe quel fond d'écran sur le lockscreen, vous pouvez ensuite personnaliser ce qui s'affiche par-dessus :

Une fois terminé, touchez Ajouter en haut à droite. Vous pouvez créer plusieurs versions et basculer entre elles à tout moment.Version Apple Watch assortieLa mise à jour watchOS 26.5 apporte le même fond Pride Luminance sur Apple Watch :

Appuyez longuement sur le cadran → Modifier Glissez jusqu’à l’onglet Couleur Faites défiler la Digital Crown pour choisir un thème prédéfini ou le mode Custom Sélectionnez jusqu’à 12 couleurs pour harmoniser parfaitement votre montre avec votre iPhone

Ce nouveau wallpaper Pride Luminance est non seulement beau et dynamique, mais aussi très flexible. Que vous vouliez un look fier et coloré ou une version plus discrète, Apple vous donne tous les outils pour l’adapter à votre style.



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