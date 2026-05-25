NameDrop : comment échanger son numéro de téléphone en approchant deux iPhone

Depuis iOS 17, Apple a discrètement introduit une fonction aussi simple que pratique : NameDrop. En approchant deux iPhone compatibles, il devient possible d’échanger ses coordonnées instantanément, sans saisir de numéro ni scanner de QR code. Une petite nouveauté toujours méconnue du grand public.

NameDrop : une fonctionnalité sous-côtée sur iPhone

Combien de fois s’est-on retrouvé à épeler son numéro de téléphone à voix haute, lettre après lettre, dans le bruit ambiant d’un café ou d’une soirée ? Apple a résolu ce problème depuis iOS 17 avec NameDrop, une fonctionnalité encore méconnue qui permet d’échanger ses coordonnées entre iPhone d’un simple geste de proximité.



Le principe est élégant : il suffit d’approcher le bord supérieur de son iPhone de celui d’un autre appareil compatible. En quelques secondes, une animation lumineuse s’affiche, accompagnée d’un retour haptique, et la fiche de contact apparaît en plein écran sur les deux appareils. L’utilisateur peut alors choisir de recevoir uniquement les informations de l’autre personne, ou de partager les siennes en échange. Aucune manipulation préalable, aucun code QR à scanner.



Par défaut, NameDrop ne partage que le nom, la photo de contact et le numéro ou l’adresse e-mail principal. Mais il est possible d’affiner ce partage au moment de l’échange en appuyant sur la flèche située à côté des coordonnées pour sélectionner précisément ce que l’on souhaite transmettre, numéro professionnel ou personnel, adresse mail secondaire, etc.

La fonctionnalité est également disponible sur Apple Watch, qui peut interagir aussi bien avec un iPhone qu’avec une autre montre. L’interface y est plus sobre, sans l’aperçu du poster de contact visible sur iPhone, mais le résultat est identique.

Les points à vérifier

Avant d’utiliser NameDrop, mieux vaut vérifier que sa fiche de contact personnelle est à jour. Dans l’app Contacts, rubrique Ma fiche, il est possible de modifier son poster de contact, ce visuel qui s’affiche lors des appels entrants ou des échanges NameDrop.



Si la fonctionnalité ne se déclenche pas, les causes habituelles sont le Bluetooth ou le Wi-Fi désactivé, ou un écran verrouillé au moment du rapprochement. En cas de déclenchement intempestif d’AirDrop ou de SharePlay à la place, il suffit de revenir à l’écran d’accueil avant de réessayer.



Pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas activer NameDrop, la désactivation se trouve dans Réglages > Général > AirDrop, en éteignant l’option Rapprocher les appareils.



Voyez le sens du détail d’Apple en vidéo :