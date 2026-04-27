OpenAI veut concurrencer l’iPhone en 2028 avec son propre téléphone

OpenAI passe à l’offensive dans le hardware. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, la société de Sam Altman travaille activement sur un smartphone OpenAI dont la production de masse est prévue pour 2028. Un projet qui marque un tournant : après avoir longtemps affirmé ne pas vouloir faire de téléphone, OpenAI semble désormais convaincue que contrôler le hardware est essentiel pour déployer pleinement ses agents IA. Et avec Jony Ive dans les parages, Apple peut être (un peu) inquiète.

Un smartphone centré sur les agents AI

Contrairement aux smartphones traditionnels basés sur des applications, comme les plateformes iOS ou Android, l’appareil OpenAI miserait sur des agents IA autonomes capables d’accomplir des tâches complexes en temps réel, sans que l’utilisateur ait à ouvrir des apps. Le téléphone deviendrait une plateforme intelligente qui « comprend » le contexte de l’utilisateur en continu.



Pour cela, OpenAI collabore avec :

MediaTek et Qualcomm pour développer des processeurs sur mesure optimisés pour l’IA (efficacité et traitement on-device plutôt que puissance brute)

Luxshare comme partenaire exclusif pour la co-conception et la fabrication

Les spécifications et la chaîne d’approvisionnement devraient être finalisées fin 2026 ou début 2027.

Collaboration avec Jony Ive

Ce projet s’inscrit dans le partenariat plus large entre OpenAI et l’ancien designer star d’Apple, Jony Ive. Ensemble, ils travaillent sur plusieurs produits IA (enceinte intelligente, lunettes, etc.). Le smartphone pourrait devenir le fleuron de cette nouvelle gamme hardware. Sam Altman a récemment partagé des messages qui laissent penser que l’entreprise voit le smartphone comme un élément central de l’écosystème IA pour les années à venir.

Comparaison avec l’iPhone : un concurrent direct ?

L’objectif affiché est ambitieux : créer une expérience radicalement différente de l’iPhone, plus intelligente et moins dépendante des applications classiques. Cependant, avec un lancement prévu en 2028, Apple aura plusieurs années pour renforcer Apple Intelligence et ses propres puces, sans parler de l'expérience au global, avec sa base de plus de 2,5 milliards d'appareils actifs.

Notre avis

Ce projet confirme que la bataille de l’IA va se jouer aussi sur le hardware. OpenAI a raison de vouloir contrôler l’expérience de bout en bout : les agents IA ont besoin d’un accès profond au système, aux capteurs et aux données en temps réel. Cela dit, entrer sur le marché ultra-concurrentiel du smartphone en 2028 ne sera pas facile, et cibler le grand public non plus. Apple domine avec un écosystème verrouillé, une qualité de fabrication inégalée et des centaines de millions d’utilisateurs fidèles. OpenAI devra proposer quelque chose de vraiment révolutionnaire (et non pas seulement « plus d’IA ») pour convaincre les utilisateurs de changer de téléphone, pas seulement les développeurs.



Le timing est intéressant : d’ici 2028, les agents IA seront probablement beaucoup plus matures. Si OpenAI réussit son pari, ce téléphone pourrait redéfinir ce qu’est un smartphone, non ?