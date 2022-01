MediaTek met la pression sur Apple avec sa puce Dimensity 9000 en 4nm

Il y a 3 heures

Android

Alban Martin

1



Une fois n'est pas coutume, le début d'année est l'occasion pour les fondeurs de dévoiler leur nouvelle puce. Pour 2022, MediaTek, Samsung et un certain Qualcomm ont présenté leur SoC haut de gamme qui équiperont les smartphones les plus attendus comme le Galaxy S22 par exemple. Pour se démarquer, le taïwanais MediaTek a sorti le grand jeu avec son Dimensity 9000, le premier du genre à être gravé en 4 nm, juste devant les Snapdragon 8 Gen 1 et Exynos 2200.

Une bonne nouvelle pour la concurrence, surtout qu'un premier comparatif sur Geekbench 5, à la fois en monocœur et en multicœur, a été publié par Ice Universe. Voici donc la bataille entre Snapdragon 888, Snapdragon 8 Gen 1, Dimensity 9000, Exynos 2200 et A15 Bionic.

La puce A15 d'Apple toujours devant, mais...

Dimensity 9000 © Mediatek

Parmi les 5 concurrents, on notera donc la présence de deux processeurs de 2021, en la présence des A15 Bionic d’Apple et Snapdragon 888 de Qualcomm.

Geekbench 5 results for some processors pic.twitter.com/y7K6mS1Wya — Ice universe (@UniverseIce) January 24, 2022

Sans surprise, l’A15 qu'on trouve dans les iPhone 13 et iPad mini 6 se hisse à la première place que ce soit en monocœur ou en multicœur, avec respectivement 1 750 et 4 885 points. En revanche, la seconde place n'est plus réservée à Qualcomm puisque le dauphin de l'A15 s'appelle désormais Dimensity 9000, la puce de MediaTek. Le SoC obtient 1 278 points en monocœur et 4 410 en multicœur.

Déchu, le tout nouveau Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm est troisième, avec 1 231 points en monocœur et 3 752 en multicœur. Sa progression par rapport à son prédécesseur, le Snapdragon 888, est d'ailleurs très modeste.

Le dernier des nouveaux composants 2022 est donc l'Exynos 2200 de Samsung, pourtant tout fraîchement annoncé. Il affiche un score de 1 109 points en monocœur et 3 534 en multicœur. Mais nul doute qu'il fera bien mieux en calculs graphiques, étant donné qu'il intègre un GPU Xclipse 920, sous architecture AMD RDNA 2, une première.

Enfin, pour votre information, tous les SoC (system on chip) Snapdragon, Dimensity et Exynos possèdent tous 8 coeurs CPU, contre 6 pour Apple. Et malgré cela, la firme de Cupertino reste devant avec son processeur gravé en 5 nm.



Bien évidemment, il s'agit de tests de performances brutes, il faudra voir en utilisation réelle avec la consommation énergétique, la surchauffe, etc.