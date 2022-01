Samsung Exynos 2200 : un processeur mobile avec un GPU AMD RDNA 2

Android

Medhi Naitmazi

Samsung a dévoilé l'Exynos 2200, son premier processeur mobile doté d'un GPU AMD RDNA 2 qui permettra le ray-tracing et d'autres fonctions inédites sur la plateforme. Le système sur puce (SoC) sera probablement intégré au prochain Galaxy S22 de Samsung, dont le lancement est prévu lors d'un événement Unpacked le 8 février.

Samsung prépare une bête de course avec le Galaxy S22

L'Exynos 2200 avec le GPU "Xclipse" d'AMD sera fabriqué selon le processus de gravure en 4 nanomètres de Samsung. David Wang, Senior VP d'AMD, a déclaré :

Le GPU Xclipse de Samsung est le premier résultat des multiples générations prévues de graphiques AMD RDNA dans les SoC Exynos.

AMD et Samsung ont annoncé une collaboration en 2019, dans l'espoir que la technologie graphique d'AMD soit utilisée dans les processeurs Exynos pour smartphones. Des rumeurs en début d'année dernière ont suggéré que les processeurs Samsung alimentés par AMD sortiraient prochainement, et au Computex, AMD a confirmé qu'un prochain système sur puce mobile Exynos serait doté de la technologie graphique RDNA 2. Oui, la même architecture que celle des consoles PS5 et Xbox Series X !



Le processeur, quant à lui, utilisera un "cœur phare" Cortex-X2 à haute puissance, ainsi que trois grands cœurs Cortex-A710 équilibrés en termes de performances et d'efficacité et quatre petits cœurs Cortex-A510 à faible consommation. Le processeur d'images est conçu pour prendre en charge des capteurs d'appareil photo allant jusqu'à 200 mégapixels, comme l'Isocell HP1 que Samsung a dévoilé en septembre dernier. La vidéo peut être capturée en 8K à 60 images par seconde. Dernier point technique, le coréen annonce que sa puce permet d'afficher une résolution QHD+ jusqu'à 144 Hz, probablement une nouveauté du S22 Ultra.



L'Exynos 2200 était censé être lancé plus tôt, mais Samsung a mystérieusement esquivé son keynote prévu pour le 11 janvier. Normalement, les processeurs Exynos sont destinés aux régions autres que l'Amérique du Nord, tandis que les États-Unis reçoivent les processeurs mobiles Snapdragon de Qualcomm. Cela signifie que le GPU AMD et ses fonctions de ray tracing ne seront pas disponibles aux États-Unis, à moins d'un changement de stratégie. En France, et plus largement en Europe, nous devrions avoir droit au premier processeur avec GPU RDNA 2 d'AMD dans le futur Galaxy S22. Apple est prévenue !