Xiaomi rejoint Samsung et Google : Quick Share compatible AirDrop

Bonne nouvelle pour les utilisateurs d’Android qui échangent régulièrement avec des possesseurs d’iPhone. Xiaomi vient d’ajouter la compatibilité AirDrop à son système Quick Share avec la mise à jour HyperOS 3 (basée sur Android 16).

Qu’est-ce que ça change concrètement pour les clients Xiaomi ?

Grâce à cette mise à jour 3.1, annoncée de longue date, les utilisateurs de Xiaomi peuvent désormais envoyer et recevoir des fichiers, photos, contacts ou liens directement avec un iPhone 17 (ou autre) via Quick Share, sans passer par des applications tierces ou des clouds.



Le fonctionnement est simple : l’utilisateur iPhone doit simplement activer l’option « Tout le monde pendant 10 minutes » dans les réglages AirDrop. Une fois cette condition remplie, le transfert se fait rapidement via Bluetooth et Wi-Fi, comme un vrai AirDrop.

Compatibilité des modèles

L’arrivée de cette fonctionnalité a d’abord été signalée sur le Xiaomi 17T Pro, mais elle devrait rapidement s’étendre à d’autres modèles équipés de HyperOS 3. Xiaomi rejoint ainsi Samsung (One UI) et Google (Pixel) qui avaient déjà activé cette compatibilité. D’autres marques comme Oppo (Find X9 Ultra) et Vivo (X300 Ultra) ont également ajouté le support AirDrop récemment.

AirDrop is now available on Quick Share.

Fast, seamless sharing of photos and files to Apple devices.#AirDropSupport #XiaomiHyperOS3 #Xiaomi pic.twitter.com/vqJ0w0QUbp — Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) June 1, 2026

Cette évolution est une excellente avancée pour l’interopérabilité entre Android et iOS. Pendant des années, AirDrop était l’un des avantages les plus frustrants pour les utilisateurs Android. Avec Quick Share qui devient de plus en plus universel, le partage de fichiers entre les deux écosystèmes devient enfin simple et rapide.Si vous avez un Xiaomi récent, vérifiez dès maintenant la mise à jour HyperOS 3 pour en profiter. Vous utilisez AirDrop avec des Android autour de vous ?