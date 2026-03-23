Samsung déploie AirDrop via Quick Share sur les Galaxy S26

Le concurrent numéro un d'Apple, Samsung, lance officiellement le support AirDrop intégré à Quick Share sur la série Galaxy S26 (S26, S26+, S26 Ultra) à partir de ce lundi 23 mars 2026. Cette mise à jour majeure permet enfin de partager facilement fichiers, photos et vidéos entre smartphones Samsung et appareils Apple (iPhone, iPad, Mac) sans application tierce.

Disponibilité de Quick Share avec AirDrop

Le déploiement commence aujourd’hui en Corée du Sud, avec une arrivée en France « plus tard dans la semaine » (fin mars/début avril). Les autres régions concernées incluent l’Europe, Hong Kong, Japon, Amérique latine, Amérique du Nord, Asie du Sud-Est et Taïwan. Il s’agit d’une mise à jour logicielle (firmware ~700 Mo en Corée, incluant le patch sécurité février 2026), nécessitant la dernière version de l’app Quick Share.

Comment activer le partage cross-platform ?

Contrairement à Google Pixel (où c’est souvent automatique), Samsung rend l’option manuelle :

Allez dans Paramètres > Quick Share > Partager avec les appareils Apple.

Activez l’option « Partager avec les appareils Apple ».

Sur l’iPhone/iPad/Mac destinataire, passez AirDrop en mode Tout le monde (ou « Everyone for 10 minutes »).

Inversement pour envoyer depuis Apple vers Galaxy : Quick Share doit être en mode visible.

Cette implémentation repose sur la collaboration Google-Apple lancée fin 2025 sur Pixel 10, étendue aux Pixel 9 début 2026. Samsung suit le mouvement pour fluidifier l’interopérabilité Android-iOS, un point douloureux depuis des années.

Extension prévue à d’autres Galaxy

Samsung précise que le support arrivera « plus tard » sur d’autres appareils Galaxy (S25, S24, Fold, tablettes ?), sans calendrier précis. Cela pourrait passer par des mises à jour One UI 8.5 ou ultérieures.

Oppo aussi

Oppo a annoncé mi-mars 2026 que ses Find X9 series recevront le support AirDrop via Quick Share avant fin mars, en partenariat avec MediaTek et Google. D’autres OEM Android (Xiaomi, etc.) pourraient emboîter le pas rapidement.



En tout cas, si vous avez un Galaxy S26 (et vous avez le droit), vérifiez dès maintenant les mises à jour système et Quick Share - le vrai partage universel (Android iOS) devient réalité !