Samsung augmente le prix des Galaxy Z Flip 7, S25 Edge et Tab S11

Samsung a augmenté les prix de plusieurs de ses smartphones et tablettes aux États-Unis, mais aussi en France, alimentant les craintes d’une hausse générale des tarifs des appareils high-tech, y compris chez notre chère société Apple. Le début de la hausse chez la Pomme ?

Samsung ne fait pas de cadeau

Ces ajustements tarifaires discrets touchent notamment les modèles suivants :

Le Galaxy Z Flip 7 (512 Go) : +80 $ (de 1 219,99 $ à 1 299,99 $)

Le Galaxy S25 Edge (512 Go) : +80 $ (à 1 299,99 $)

Le Galaxy S25 FE (256 Go) : +40 $ (à 749,99 $)

La gamme Galaxy Tab S11 : +100 $ pour les modèles de base (Tab S11 à partir de 899,99 $, Tab S11 Ultra à partir de 1 299,99 $)

Le Galaxy Tab S11 Ultra 1 To : +280 $ (à 1 899,99 $)

Samsung avait déjà relevé les prix des versions 512 Go et 1 To du Galaxy Z Fold 7 plus tôt ce mois-ci, et la gamme S26 était plus chère à sa sortie, en France y compris. L’entreprise n’a pas commenté officiellement ces augmentations, mais elles interviennent dans un contexte de pénurie mondiale de mémoire (DRAM et NAND) provoquée par l’explosion de la demande des centres de données pour l’intelligence artificielle.

Les fabricants de puces comme Samsung, TSMC et SK Hynix priorisent les contrats très lucratifs des géants de l’IA, ce qui réduit l’offre disponible pour les produits grand public et fait grimper les coûts.

Impact sur Apple

Apple n’est pas épargné par cette crise. Les MacBook Air et MacBook Pro sortis cette année sont déjà plus chers que leurs prédécesseurs, avec une augmentation de stockage pour justifier la hausse. La société a également supprimé l’option de mise à niveau à 512 Go sur le Mac Studio et augmenté le prix de certaines configurations RAM.

Lors de la conférence de résultats de janvier, Tim Cook avait indiqué que les coûts de mémoire n’avaient eu qu’un impact limité au premier trimestre, mais qu’ils pèseraient « un peu plus » au deuxième trimestre (résultats attendus le 30 avril). Apple cherche des solutions à long terme, notamment en négociant des baisses de prix auprès d’autres fournisseurs, tout en ayant accepté de payer plus cher les puces LPDDR5X auprès de Samsung pour la production de l’iPhone 17.

L’analyste Ming-Chi Kuo estime cependant qu’Apple pourrait maintenir les prix de base de l’iPhone 18 stables en absorbant une partie des hausses, afin de gagner des parts de marché, et compenser via ses services. Le futur iPhone Ultra pliable, attendu à plus de 2 000 €, pourrait également aider à préserver les marges.

Ces augmentations chez Samsung renforcent les inquiétudes : si même le premier fabricant mondial de smartphones doit répercuter la hausse des coûts de mémoire, Apple pourrait être contraint d’ajuster ses tarifs sur les futurs iPhone, iPad ou Mac, malgré sa puissance d’achat et ses contrats à long terme.