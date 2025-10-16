Samsung va abandonner ses smartphones Galaxy Edge ultra fins

L'iPhone Air vient à peine de sortir qu'il pourrait déjà bouleverser le marché des smartphones ultrafins. Samsung envisagerait en effet d'abandonner sa gamme Galaxy Edge après seulement cinq mois de commercialisation du S25 Edge. Une décision surprenante qui illustre les difficultés du segment de l'ultrafinesse face aux attentes concrètes des utilisateurs.

Des ventes bien en deçà des espérances

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : avec 1,31 million d'unités écoulées entre mai et août 2025, le Galaxy S25 Edge accuse un retard considérable sur ses homologues. Sur la même période, le S25 Ultra s'est vendu à 12,18 millions d'exemplaires, tandis que le S25 classique atteignait 8,28 millions d'unités. Selon des sources internes rapportées par le média coréen Newspim, Samsung aurait informé ses équipes de l'arrêt de la production une fois les stocks actuels épuisés.

Le S25 Edge, avec ses 5,9 mm d'épaisseur, misait pourtant sur une proposition audacieuse. Mais plusieurs compromis ont refroidi les acheteurs potentiels : une batterie de 3900 mAh jugée trop limitée, l'absence de téléobjectif et un positionnement tarifaire délicat à presque 1500 euros en version 256 Go. Face à l'iPhone Air qui propose une meilleure autonomie dans un format comparable, le modèle de Samsung n'a pas réussi à convaincre.

Un Galaxy S26 Edge définitivement enterré ?

La gamme S26, attendue pour janvier 2026, retrouverait ainsi une configuration plus traditionnelle avec trois modèles : le S26 Pro (nouveau nom du modèle de base), le S26 Plus et le S26 Ultra. Le développement du S26 Edge serait pourtant achevé, ce qui laisse une mince possibilité de commercialisation ultérieure pour rentabiliser l'investissement. Mais les analystes du secteur restent sceptiques quant à un éventuel retour de cette déclinaison.

Cette volte-face rapide témoigne d'une réalité du marché : l'ultrafinesse reste un concept séduisant mais secondaire face aux critères essentiels que sont l'autonomie et les performances photo. Des technologies comme les batteries silicium-carbone pourraient changer la donne à l'avenir, mais pour l'instant, Samsung semble avoir payé cher sa volonté de devancer Apple sur ce créneau. Voilà ce qui arrive quand on ne maîtrise pas totalement son hardware.



Source