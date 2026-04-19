Honor 600 Pro : une copie de l’iPhone 17 Pro jusqu'au orange cosmique

Honor dévoile sa série 600 avec un modèle Pro qui fait forcément parler de lui. Entre design "très inspiré", pour ne pas dire autre chose, de l’iPhone 17 Pro et fiche technique ambitieuse, le Honor 600 Pro pourrait bien attirer l’attention… autant pour ses performances que pour ses ressemblances.

Honor has no honor

Il y a des ressemblances fortuites, et puis il y a le Honor 600 Pro. Le fabricant chinois vient de dévoiler officiellement sa nouvelle série 600, attendue pour le 23 avril, et le constat est sans appel : le design reprend trait pour trait celui de l’iPhone 17 Pro, jusqu’à la teinte orange qui fait directement écho au coloris Cosmic Orange d’Apple.



La barre photo horizontale qui traverse toute la largeur du dos, l’agencement des trois capteurs, le cadre en métal plat, le dos en verre, et même un bouton dédié sur la tranche inspiré du contrôle de l’appareil photo introduit par Apple : tout y est. Honor ne cherche pas à dissimuler l’inspiration. La marque avait déjà fait parler d’elle avec la série 500, dont le design rappelait l’iPhone Air. C'est d'ailleurs le cas sur de nombreux autres produits de la marque chinoise.

Sous ce chassis sans honneur et originalité se cache une fiche technique tout de même solide. Le Honor 600 Pro embarquerait un Snapdragon 8 Elite, un écran OLED de 6,57 pouces en définition 1,5K à 120 Hz, un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, et surtout une batterie de 9 000 mAh, une valeur quasi inédite dans ce segment. L’iPhone 17 Pro Max, pour comparaison, dépasse tout juste les 5 000 mAh.



Le prix annoncé se situe autour de 600 €, avec une offre de précommande permettant de bénéficier d’une réduction de 150 €, a comparer (ou non) au 1 329 € de l’iPhone 17 Pro d’Apple,



Une fois encore, Honor s'inspire sans retenue de la marque technologique la plus célèbre au monde. Reste à voir si le Honor 600 Pro rencontrera le succès.