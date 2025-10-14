Apple investit 600 millions dans le solaire et l'éolien en Europe

Apple vient d'annoncer un investissement massif dans les énergies renouvelables en Europe. La firme de Cupertino va développer des fermes solaires et éoliennes dans plusieurs pays européens, un engagement qui s'inscrit dans son objectif de neutralité carbone d'ici 2030. Ces projets visent à compenser l'électricité consommée par les utilisateurs pour recharger et alimenter leurs appareils Apple, qui représente 29% des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise. Avec 650 mégawatts de capacité ajoutée et plus de 600 millions de dollars de financements débloqués, Apple franchit une étape importante dans sa stratégie climatique européenne.

Une cartographie solaire et éolienne à travers l'Europe

Apple déploie son programme énergétique dans six pays européens avec des projets variés. En Grèce, un parc solaire de 110 MW développé avec HELLENiQ ENERGY est déjà opérationnel et soutient la transition énergétique du pays. L'Italie accueille un portefeuille mixte de 129 MW combinant solaire et éolien, dont un premier projet sicilien qui entre en service ce mois-ci. La Pologne, l'un des réseaux électriques les plus carbonés du continent, bénéficie d'un parc solaire de 40 MW développé par Econergy. En Roumanie, Apple a signé un accord pour s'approvisionner auprès d'une ferme éolienne de 99 MW dans le comté de Galați, tandis que la Lettonie accueille l'un des plus grands parcs solaires du pays avec 110 MW. En Espagne, un projet de 131 MW à Ségovie est déjà opérationnel depuis le début de l'année.

Ces installations devraient générer plus d'un million de mégawattheures d'électricité propre d'ici 2030. L'approche d'Apple consiste à signer des accords d'achat d'électricité à long terme qui fournissent aux développeurs la certitude financière nécessaire pour sécuriser le financement de ces infrastructures. La société privilégie les régions où l'impact peut être maximisé, comme la Pologne où l'intensité carbone du réseau est particulièrement élevée.

L'objectif ambitieux d'Apple 2030 face aux critiques

Lisa Jackson, vice-présidente d'Apple pour l'environnement, affirme que l'entreprise veut que ses utilisateurs sachent que toute l'énergie nécessaire pour recharger un iPhone ou alimenter un Mac sera compensée par de l'électricité propre d'ici 2030. Cette stratégie cible spécifiquement l'utilisation des produits, qui représente environ 29% de l'empreinte carbone totale d'Apple en 2024. Pour atteindre son objectif européen, la société estime devoir ajouter 3 000 GWh d'énergie renouvelable par an, et les projets annoncés en couvriront un tiers.

Toutefois, ces annonces interviennent dans un contexte de controverses sur les revendications environnementales d'Apple. Un tribunal allemand a jugé en août que les publicités décrivant l'Apple Watch comme neutre en carbone étaient trompeuses, et l'entreprise fait face à un recours collectif similaire aux États-Unis. Apple a d'ailleurs retiré les mentions de neutralité carbone de son site pour l'Apple Watch et le Mac mini en il y a quelques jours, en partie pour se conformer à la directive européenne 2024/825 qui interdit les allégations basées sur la compensation des émissions de gaz à effet de serre.



Malgré ces revers, la firme maintient sa trajectoire vers 2030 et continue d'investir dans des projets concrets d'énergies renouvelables plutôt que de se contenter de compensations carbone contestées. Il reste néanmoins une zone d'ombre notable : ces chiffres ne couvrent pas la consommation croissante des centres de données, particulièrement avec l'essor d'Apple Intelligence et de l'IA qui pourrait multiplier les besoins énergétiques dans les années à venir.



