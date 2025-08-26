L'Apple Watch n'est pas neutre en carbone selon un tribunal allemand

L'Apple Watch fait face à une nouvelle controverse concernant ses prétentions environnementales. Un tribunal allemand vient de trancher une affaire qui pourrait redéfinir la façon dont Apple communique sur l'empreinte carbone de sa montre connectée.

Un tribunal allemand rejette les allégations de neutralité carbone

Le tribunal régional de Francfort a statué mardi qu'Apple ne pouvait plus commercialiser son Apple Watch comme un produit "neutre en CO2" sur le territoire allemand. Cette décision fait suite à une plainte déposée par Deutsche Umwelthilfe (DUH), une organisation environnementale allemande qui dénonce ce qu'elle considère comme du "greenwashing".

Le jugement s'attaque directement aux méthodes de compensation carbone utilisées par Apple. La firme de Cupertino s'appuie sur un projet de plantation d'eucalyptus au Paraguay pour justifier sa neutralité carbone. Cependant, les juges ont estimé que 75% des terrains concernés ne sont loués qu'jusqu'en 2029, sans garantie de prolongation au-delà de cette échéance.

Cette vulnérabilité contractuelle constitue selon le tribunal un obstacle majeur à la crédibilité des engagements environnementaux d'Apple. "Il n'y a pas d'avenir sécurisé pour la continuation du projet forestier", précise le communiqué du tribunal.

Apple défend sa stratégie environnementale

Face à cette décision, Apple maintient sa position et conteste fermement le jugement. Un porte-parole de l'entreprise a souligné que le tribunal avait "largement confirmé notre approche rigoureuse de la neutralité carbone". La société californienne argue que sa démarche s'inscrit dans la stratégie climatique européenne et allemande, ainsi que dans le consensus scientifique international. Voici ce qu'Apple déclare au complet :

Nous sommes en profond désaccord avec la position de la DUH, qui va à l’encontre de la stratégie climatique de l’UE et de l’Allemagne, ainsi que du consensus scientifique international largement partagé selon lequel la réduction des émissions et l’élimination du carbone sont toutes deux nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux. Nos produits neutres en carbone sont le fruit d’innovations de pointe dans les domaines de l’énergie propre et de la conception bas-carbone pour réduire significativement les émissions, associées à des investissements dans des projets naturels soigneusement sélectionnés. Les actions de la DUH risquent de décourager le type d’engagement climatique crédible des entreprises dont le monde a besoin



Il est important de souligner que le tribunal a largement confirmé notre approche rigoureuse de la neutralité carbone. Nous restons pleinement concentrés sur la réduction supplémentaire des émissions grâce à des innovations de pointe dans l’énergie propre, la conception bas-carbone et bien plus encore — un travail qui nous permet d’être en bonne voie pour atteindre la neutralité carbone sur l’ensemble de notre chaîne d’approvisionnement d’ici 2030.

Apple avait d'abord introduit cette certification avec l'Apple Watch Series 9 en septembre 2023, marquant ainsi ses premiers produits estampillés neutres en carbone. Cette approche combine une réduction significative des émissions — estimée à 80% par rapport à 2015 — avec l'achat de crédits carbone via des projets de reforestation.

L'entreprise s'est engagée à étendre cette neutralité carbone à l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2030. Actuellement, seuls l'Apple Watch et le Mac mini bénéficient de cette certification dans le catalogue Apple.

Des répercussions au-delà de l'Allemagne

Cette décision allemande s'inscrit dans une série croissante de contestations juridiques concernant les allégations environnementales d'Apple. En février dernier, sept utilisateurs américains ont également porté plainte en Californie, remettant en question les mêmes affirmations de neutralité carbone.

Le contexte réglementaire européen évolue également. Une nouvelle législation de l'UE, qui entrera en vigueur en septembre 2026, restreindra l'usage de termes comme "neutre en carbone". Apple aurait d'ailleurs déjà annoncé son intention d'abandonner progressivement cette terminologie pour se conformer à ces futures exigences.

Cette affaire soulève des questions plus larges sur la comptabilité carbone dans l'industrie technologique. Les plantations d'eucalyptus, critiquées par les écologistes comme des "déserts verts" nuisant à la biodiversité, illustrent la complexité des stratégies de compensation carbone. Meta et Microsoft ont également investi dans des projets similaires en Amérique latine, ce qui pourrait les exposer à des contestations analogues.



Source