Quick Share devient universel pour le partage de fichiers entre Android et iPhone

Google vient d’annoncer une série de mises à jour qui vont grandement faciliter les échanges de fichiers entre utilisateurs Android et iPhone. Fini les galères de mails, WhatsApp compressés ou cloud intermédiaires : le partage devient enfin fluide et rapide dans les deux sens, pour les marques principales dont Samsung.

Quick Share compatible AirDrop sur encore plus de smartphones

La fonctionnalité Quick Share (ex-Nearby Share) est déjà compatible avec AirDrop sur les Google Pixel 9 et 10 et certains modèles récents. En 2026, cette interopérabilité s’étendra à de nombreuses marques :

Samsung

OPPO

OnePlus

Vivo

Xiaomi

HONOR

Vous pourrez ainsi partager photos, vidéos et fichiers directement avec un iPhone, un iPad ou un Mac, comme si vous étiez dans le même écosystème.

QR Code : solution universelle pour tous les Android

Pour les appareils non compatibles avec AirDrop, Google déploie dès aujourd’hui un QR Code généré par Quick Share. L’iPhone scanne simplement le code et reçoit le contenu via un lien cloud sécurisé (chiffrement de bout en bout, disponible 24h).

Déploiement progressif à tous les Android dans le courant du mois

Intégration prochaine de Quick Share directement dans WhatsApp et d’autres apps

Un vrai game-changer pour les familles et groupes d’amis mixtes iOS/Android !

Changer d’iPhone vers Android devient beaucoup plus simple

Grâce au Digital Markets Act (DMA) européen, Apple et Google ont collaboré pour fluidifier les transferts :

Transfert sans fil complet : eSIM, mots de passe, photos, messages, applications, contacts et même disposition de l’écran d’accueil

Déploiement prévu en 2026 sur Samsung Galaxy et Google Pixel

Outils bidirectionnels (Android → iPhone et iPhone → Android)

Apple avait déjà activé une partie de ces fonctions dans iOS 26.3. Google suit le mouvement pour rendre le changement d’écosystème moins douloureux.

Pourquoi c’est important ?

Ces améliorations montrent que la pression réglementaire et la concurrence poussent enfin les deux géants à mieux coopérer. Les utilisateurs mixtes (famille, couple, amis) vont y gagner un confort énorme au quotidien. Qui a déjà galéré à partager des informations entre iPhone et Android ?