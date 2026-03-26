RCS 4.0 : vers un iMessage universel, avec ou sans Apple ?

Le standard RCS franchit un cap avec sa version 4.0, qui promet de rapprocher encore davantage la messagerie classique des applications modernes. Pour le plus grand bonheur d'Apple.

RCS 4.0 est là : appels vidéo, texte enrichi, et la question Apple

La GSMA vient de finaliser le RCS Universal Profile 4.0. Au menu : appels vidéo intéropérables, texte enrichi avec mise en forme, partage de médias en haute qualité, et nouvelles fonctionnalités pour les entreprises. Sur le papier, c’est presque iMessage pour tout le monde. En pratique, la question de l’adoption d’Apple plane déjà sur l’annonce.



La nouveauté la plus spectaculaire du profil 4.0 s’appelle MIVC, pour Messaging-Initiated Video Calls. Elle permet de basculer directement d’une conversation RCS vers un appel vidéo, que ce soit en tête-à-tête ou en groupe jusqu’à 32 participants. Autrement dit, plus besoin de passer par une application tierce comme Teams, WhatsApp ou Zoom : il devient possible de lancer un appel vidéo directement depuis son smartphone vers n’importe quel appareil compatible RCS 4.0. Une approche similaire à celle de FaceTime dans l’écosystème Apple, mais cette fois pensée pour fonctionner entre différentes plateformes et opérateurs.

Le profil 4.0 introduit aussi la mise en forme du texte : gras, italique, barré. Une évidence en 2026, mais qui manquait encore au standard. La qualité des médias échangés progresse également, les appareils pouvant désormais négocier le format d’encodage optimal avant l’envoi. Pour les messages professionnels, il sera possible d'intégrer des vidéos en streaming plutôt qu’en téléchargement.



Apple, qui a rejoint le protocole RCS avec iOS 18 en septembre 2024, sous pression du Digital Markets Act européen, supporte aujourd’hui le profil 3.0. La firme a même annoncé début 2026 des tests de chiffrement de bout en bout entre iPhone et Android, ce qui constitue un vrai signal positif. Mais l’histoire récente invite à la prudence. Cupertino a attendu des années avant d’adopter le RCS, puis s’est contenté du strict minimum, conservant les bulles vertes et se limitant aux fonctionnalités imposées par la conformité réglementaire.



La vraie question avec le profil 4.0 est donc celle-là : Apple va-t-il implémenter MIVC et le texte enrichi de son propre chef, ou faudra-t-il attendre un nouveau tour de vis réglementaire pour que ces fonctionnalités atterrissent dans iMessage ?